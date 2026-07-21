45-річна Крістіна Агілера таємно вийшла заміж — ЗМІ

Обраним артистки став Метью Ратлер, з яким вона перебуває у стосунках понад 12 років.

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45-річна Крістіна Агілера таємно вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/xtina

Коротко:

Історія стосунків пари почалася у 2010 році на зйомках фільму "Бурлеск"

Для Крістіни Агілери цей шлюб став другим

Відома американська співачка Крістіна Агілера вдруге вийшла заміж. Про це повідомляє Daily Mail.

Обраним артистки став Меттью Ратлер, з яким вона перебуває у стосунках понад 12 років. За інформацією видання, пара могла таємно зареєструвати шлюб, однак офіційно цю інформацію подружжя поки що не підтверджувало.

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Історія їхніх стосунків почалася у 2010 році на зйомках фільму "Бурлеск". Тоді Агілера виконувала головну роль, а Ратлер працював асистентом продюсера. Робоче знайомство незабаром переросло в роман, а вже у 2014 році Метью зробив співачці пропозицію. Незважаючи на заручини, закохані довгий час не поспішали з весіллям. Разом вони виховують спільну доньку.

Кілька років тому співачка пояснювала, що не поспішає з організацією церемонії через насичене сімейне та професійне життя.

"Щойно переїхавши до прекрасного нового будинку, який ми називаємо "притулком", маючи дитину і тепер, так радіючи поверненню до роботи, у мене повно справ, і я не поспішаю призначати дату", - зазначала співачка кілька років тому.

Для Крістіни Агілери цей шлюб став другим. Раніше вона була одружена з музичним продюсером Джорданом Братманом. Їхній союз тривав шість років, а в шлюбі народився син Макс.

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Про особу: Крістіна Агілера Крістіна Агілера - легендарна американська поп-співачка, авторка пісень, танцівниця та акторка, визнана одним із головних "голосів покоління". Вона прославилася на стику 1990-х і 2000-х років завдяки неймовірно потужному вокалу в чотири октави та вмінню поєднувати поп-музику, соул, джаз і R&B. Агілера продала понад 75 мільйонів копій своїх музичних альбомів по всьому світу. Отримала шість премій "Греммі". Журнал Rolling Stone включив її до списку 100 найвидатніших виконавців усіх часів. Її пісні "Genie in a Bottle", "Beautiful", "Fighter", "Hurt" та спільний трек "Lady Marmalade" стали культовими хітами. Виховує двох дітей. У липні 2026 року в пресі з’явилися повідомлення про її таємне весілля з давнім партнером Метью Ратлером після 12 років заручин.

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