Уражено техніки на $45 мільйонів: ЗСУ вдарили по аеродрому РФ в Курській області

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження двох цілей на території Курської області РФ загальною орієнтовною вартістю понад $45 мільйонів.

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Дрони ЗСУ уразили МіГ-29 та ЗРГК "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові цілі:

Уражено МіГ-29 та "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно"

Операцію провела 15 окрема бригада "Чорний ліс"

Загальна вартість цілей - понад $45 млн

Ударні дрони уразили винищувач МіГ-29 та ЗРК "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" в Курській області Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" успішно провела операцію на аеродромі "Халіно" у Курській області. Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Далі буде", - йдеться у повідомленні Генштабу.

відео дня

Скільки коштує уражена техніка

Орієнтовна вартість ураженого МіГ-29 складає близько $25 000 000. Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який також вийшов з ладу внаслідок удару, оцінюють приблизно у $20 000 000.

Дивіться відео атаки по аеродрому "Халіно":

/ Скріншот

Як США допомагають Україні бити по Росії - коментар політолога

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що президент США Дональд Трамп позитивно сприймає українські удари по території країни-агресорки Росії. На його думку, для американського лідера головне, щоб такі атаки наближали завершення війни, саме тому Вашингтон підтримує Україну в їх проведенні.

Фесенко зазначив, що на це, зокрема, вказують заяви державного секретаря США Марка Рубіо. За його словами, йдеться не лише про відсутність заперечень щодо ударів по території РФ, а й про практичну допомогу Україні.

Політолог також наголосив, що нині Україна вже не залежить від американських дозволів на застосування озброєння, оскільки США більше не передають його безоплатно, а продають. Відтак, за його словами, Київ самостійно визначає, де і як використовувати придбану зброю.

На думку Фесенка, допомога, про яку говорив Рубіо, насамперед полягає у наданні Україні супутникової розвідувальної інформації, включно з точними координатами цілей і даними, необхідними для планування ударів.

"Наведу найпростіший приклад. Наші дрони атакували Омський НПЗ – це приблизно 2,5 тисячі км, за Уралом. Щоб дістатися туди, потрібно оминути численні російські системи ППО. А їх у цьому маршруті дуже багато. Але навіть якщо говорити про удари по Москві, наприклад, по НПЗ у Капотні, ситуація аналогічна. Думаю, саме в цьому сенсі американська розвідувальна інформація є надзвичайно корисною: вона дозволяє нам обминати російські системи ППО", - пояснив експерт.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 липня губернатор Липецької області Ігор Артамонов поінформував про загоряння на території виробничих об'єктів у Липецьку. Він уточнив, що пожежа на 2,5 тис. кв. м охопила відкриту площадку між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом.

14 липня глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив факти ударів по промисловим об'єктам у регіоні і повідомив про наслідки. Він повідомив, що атаку на НПЗ у Башкортостані супроводжували вибухи і загоряння. За повідомленням, у Салаваті було вражено нафтопереробний комплекс і після удару виникли кілька осередків задимлення, постраждалих не зафіксовано.

13 липня мер Москви Сергій Собянін інформував про удари безпілотників по Москві та підмосковних районах. Він зазначив, що атаки по Москві та Підмосков'ю спричинили пожежі та руйнування. За його даними, під час нічної атаки ППО знищила нібито 37 безпілотників.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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