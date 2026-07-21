Зірка першої величини готується повернутися на показ Victoria’s Secret

Популярна модель знову з'явиться на найпопулярнішому шоу нижньої білизни.

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Легендарне шоу поділилося новинами / Колаж Главред, фото Instagram/victoriassecret

Коротко:

Який анонс зробили в компанії

Хто повернеться на шоу

Модний показ Victoria’s Secret порадував своїх шанувальників несподіваними новинами.

Як оголосила компанія з виробництва нижньої білизни 16 липня, грандіозне шоу з крилами офіційно повернеться у 2026 році - і відбудеться в Лос-Анджелесі, а не в Нью-Йорку.

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"Цього року ми вирушаємо до колиски гламуру, слави та ікон… Лос-Анджелес, Каліфорнія. Зрештою, це Місто Ангелів", - поділилася Victoria’s Secret в Instagram.

Популярна модель Джіджі Хадід повернеться на шоу / Фото Instagram/gigihadid

Бренд також представив першу підтверджену учасницю шоу: Джіджі Хадід.

"Сідайте, Ангели, ми їдемо до Лос-Анджелеса!" - пожартувала супермодель у відео, поділившись "знаковою" новиною.

31-річна Хадід дебютувала на модному показі Victoria’s Secret у 2015 році, продемонструвавши як спокусливий наряд у стилі пожежника, так і чудовий зелений образ, натхненний метеликами.

Популярна модель Джіджі Хадід повернеться до шоу / Фото Instagram/gigihadid

"Гадаю, я проходила кастинг дві чи тричі, перш ніж мене запросили, тож можете собі уявити, що я відчувала, коли отримала свій перший шанс", - написала вона в Instagram минулого року, згадуючи той важливий момент.

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Про особу: Джіджі Хадід Джелена Нура "Джиджі" Хадід - американська супермодель палестинсько-голландського походження, одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Є обличчям кількох ліній Tom Ford, моделлю Victoria’s Secret, знялася для календаря Pirelli 2015 року. Була названа Міжнародною моделлю на церемонії Fashion Awards 2016 року. Джиджі брала участь у показах таких брендів, як Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Oscar de la Renta, Anna Sui, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Burberry. Також брала участь у показах Victoria's Secret у 2015, 2016, 2018 та 2024 роках, повідомляє Вікіпедія.

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