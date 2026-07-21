Росія може відкрити новий фронт: який в Кремля план війни поза межами України

Європейські чиновники активізують підготовку до потенційної агресії Росії на тлі посилення тиску з боку Кремля.

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Росія може атакували країни НАТО, загроза реальна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з YouTube, t.me/news_kremlin

Про що йдеться у матеріалі:

Як Росія починає готуватися до ескалації поза межами України

Де РФ може відкрити новий фронт

Коли окупанти потенційно будуть готові до нападу на країни НАТО

Країна-агресорка Росія з 2022 року не досягнула бажаних результатів в Україні. Але це не зупиняє окупантів, і навіть більше - в Кремлі досі не відмовилися від планів атакувати інші країни.

Главред дізнався, на які країни націлена РФ, коли окупанти можуть відкрити новий фронт та на які провокації може наважитися Кремль.

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Війна Росії проти НАТО вже почалася

Кандидат політичних наук, голова Громадської Ліги Україна-НАТО, старший лейтенант Збройних сил України Сергій Джердж в етері телеканалу "Апостроф" заявив, що Росія вже почала війну проти НАТО, однак наразі лише у гібридному форматі.

Кремль влаштовує диверсії, підпалює склади, проводить інформаційні операції та навіть здійснює несанкціоновані польоти дронів. У країнах НАТО вже починають відчувати загрозу з боку РФ, та поки недостатньо.

"Справа в тому, що дійсно Росія посилює там своє угрупування на кордоні з Балтійськими країнами, з Фінляндією, так би мовити, але ми бачимо очевидність. Очевидність полягає в тому, що Росія давно вже воює з НАТО. Як я кажу, в НАТО ще не всі це зрозуміли", - наголосив він.

Росія посилює погрози Заходу

Поки європейці тільки починають змінювати підходи до оборони та продумують варіанти протидії потенційній агресії РФ, в оточенні Путіна не цураються гострих заяв в сторону Заходу.

Зокрема нещодавно глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав розпочати бойові дії проти союзників України в НАТО. Він заявив, що наразі Росія веде військові дії не на усю міць, а тому має резерви для удару по НАТО.

Рамзан Кадиров / Інфографіка: Главред

Головною такою резервною силою нібито можуть статі "ахматівці", яких стримує відсутність відповідного наказу Путіна.

"Не завадило б почати і з тих країн, які, прикриваючись абревіатурою НАТО, не соромлячись, відверто та зухвало надають зброю, дані та іншу підтримку українцям (неценз.)", - написав він.

Також зі звинуваченнями в сторону Заходу продовжують виступати соратники кремлівського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна. Зокрема сьогодні, 21 липня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Захід нібито вже підготував плани щодо розміщення іноземних військових контингентів в Україні.

"Неодноразово говорили про те, що існують конкретні плани щодо розміщення іноземних контингентів на території України, і ці плани нібито вже готові. Для нас це абсолютно неприйнятно", – сказав він.

Пєсков наголосив, що Росія продовжуватиме війну проти України для того, щоб на території нашої держави не було військ НАТО.

Кремль, ймовірно, готується до нападу на кілька країн НАТО

Міністр оборони Литви Робертас Каунас у коментарі виданню LRT заявив, що РФ може змістити фокус ескалації з України на інші країни через постійні невдачі на фронті.

Робертас Каунас попередив про плани Кремля / фото: скріншот з YouTube

Під найбільшим ризиком у випадку реалізації Кремлем такого сценарію, на думку міністра, країни Балтії та Польща. При цьому чиновник запевнив, що наразі ознак підготовки до повномасштабного нападу не фіксують.

"Кремлю, Володимиру Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і Балтійський регіон і Польща є найближчою мішенню в цьому випадку", – переконаний він.

Перед повномасштабним нападом РФ може вдатися до провокацій

Як пише RMF24, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Росія може запустити над Польщею або іншими країнами східного флангу НАТО рій безпілотників із маркуванням ЗСУ.

Владислав Косіняк-Камиш розкрив ймовірний сценарій провокацій з боку РФ / фото: скріншот з YouTube

Серед потенційних цілей для провокації під "українським прапором" - країни Балтії, Фінляндія та Румунія. У Варшаві також попереджають про диверсії, кібератаки, GPS-перешкоди та дезінформацію.

В НАТО залишилося мало часу на підготовку до потенційної агресії з боку РФ

Підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець розповів 24 каналу, що звіти західних розвідок повідомляють, що РФ може почати війну проти Заходу у 2027 – 2028 роках.

При цьому, окупантам не потрібно заводити танкову армію на територію, наприклад, Латвії. Росії буде достатньо, коли в країну НАТО залетить і впаде російський гелікоптер і російська пропаганда відзвітує, буцімто Росія не довіряє місцевій владі і змушена "заводити рятувальників". А це насправді будуть російські спецпризначенці, які зайдуть в прикордонну зону на 20 – 30 кілометрів.

Напад на країни НАТО росіянам вигідний, тому що тоді Альянс буде змушений посилювати власні сили і менше підтримувати Україну.

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