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Росія намагається оточити Бахмут: Зеленський розповів про бійню з окупантами

6 лютого 2023, 23:14
Президент подякував кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України протидіють спробам окупантів оточити Бахмут.

За словами президента, окупанти в Донецькій області хочуть зламати оборону міста.

"Особлива увага - Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто і зламати там нашу оборону. Протидіємо", - йдеться в заяві.

Президент подякував кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію.

"Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірничо-штурмової бригади. Я дякую вам, воїни, за вашу хоробрість і непохитність, за дуже потрібну Україні стійкість", - сказав глава країни.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Як зазначив речник Сил оборони на східному напрямку, полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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війна в Україні Володимир Зеленський Бахмут війна Росії та України
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