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"Дуже складна ситуація, але хлопці тримаються": лейтенант Нацгвардії розповів про пекло у Бахмуті

4 лютого 2023, 18:50
За останні дні ворог дуже сильно посилив свій тиск на українські позиції, повідомив Євген Оропай.
'Дуже складна ситуація, але хлопці тримаються': лейтенант Нацгвардії розповів про пекло у Бахмуті
Лейтенант Нацгвардії розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Збройні сили України мужньо тримають оборону на Бахмутському напрямку, незважаючи на те, що ворог суттєво посилив тиск на позиції українських захисників. Про це повідомив командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай в ефірі телемарафону.

"Найскладніша ситуація за весь період війни, буду відвертим. Просто неймовірно складна ситуація. Цей відрізок завжди був найзапеклішим. За останні 2-3-4-5 місяців Бахмут – це фортеця, яка не пропускає ворога, дає відсіч всім спробам противника просунутись на будь-яку позицію, зайняти, закріпитися. Просто тримаються хлопці молоді – 20-19-річні пацани, які вперше в житті тримають зброю, і нічого не боючись, йдуть на ворога", - розповів Оропай.

Як зазначив лейтенант НГУ, за останні дні ворог дуже сильно посилив свій тиск на українські позиції. Буквально вчора по місту окупанти здійснили масований артилерійський обстріл та піхотний штурм, проте жодна позиція не здалася.

"Ні одна позиція не здалась і не відійшла, попри те, що обстріли тривали майже 4 години. От сніжок іде, але в нас тут дуже гаряче. Буває, коли дощ, сніг, туман, ворог менше застосовує артилерію, але в основному нічний час – це просто постійні штурми, постійні вилазки піхоти, спроби штурманути позиції, зайняти, закріпитись", - сказав військовий.

За його словами, на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили близько 80% вагнерівців, тому під Бахмутом їх майже не залишилося. Натомість на їхні позиції прийшли регулярні війська Росії.

Він також висловив переконання, що ворогу не вдасться захопити Бахмут до березня, як того прагнуть російські окупанти. Натомість українським Силам оборони вдасться і відстояти місто, і просунутись далі.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Як зазначив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України
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