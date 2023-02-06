Зеленський покине Україну: в ЄС почали активну підготовку до приїзду президента

Президент України Володимир Зеленський може відвідати іншу країну під час російського вторгнення за двох умов.

Володимир Зеленський / president.gov.ua, pixabay

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів Європейського Союзу.

Як сповідомляє Belga, зустріч лідерів ЄС запланована на 9 і 10 лютого і пройде в Брюсселі.

Інформоване джерело видання повідомило, що Зеленський прибуде до Брюсселя в четвер, 9 лютого, на саміт глав ЄС. Однак з метою безпеки точна програма візиту Глави держави тримається в секреті.

У той же час видання Associated Press з посиланням на джерела повідомляє, що Європарламент почав приготування на випадок можливого візиту президента Володимира Зеленського.

Два джерела в парламенті заявили, що такі плани призначені тільки для того, щоб підготувати законодавчий орган до прийому Зеленського, якщо умови безпеки дозволять йому бути присутнім на зустрічі.

"Коли він приїде, ми будемо готові", - сказало одне з джерел, підкресливши, що через міркування безпеки будь-яке рішення може бути прийнято тільки в останній момент.

Що говорять про візит Зеленського в Україні

Президент України Володимир Зеленський може відвідати іншу країну під час російського вторгнення за двох умов. Як говорить глави МЗС України Дмитро Кулеба, цей візит повинен принести конкретні результати і потрібно буде орієнтуватися на поточну ситуацію на фронті.

"Я не буду коментувати візити президента. Президент, виступаючи в грудні на конференції послів у грудні, чітко сказав, що його візити за кордон можливі в двох умовах", - йдеться в заяві.

Кулеба пояснив, що першою умовою є можливість отримання конкретних результатів такого візиту. А друга-візит буде можливим з огляду на поточну ситуацію на фронті.

"Ось, керуючись цими критеріями, МЗС працює над деякими візитами президента, але коли і куди вони відбудуться ви будете дізнаватися від нього або його офісу", - додав Кулеба.

Саміт Україна-ЄС

2 лютого Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій закликав ЄС запустити процес інтеграції України до Євросоюзу. Документ підтримали 489 європарламентарів. Рекомендується запустити механізм по початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу і підтримати документ з чітким викладом наступних кроків по євроінтеграції Києва.

У Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв, що ЄС надаватиме Україні необхідну важку зброю.

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