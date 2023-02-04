Ще одна жертва війна Росії і України - 33-річний колишній морпіх і волонтер Піт Рід загинув у місті Бахмут (Донецька область).

У Бахмуті загинув волонтер і колишній морпіх Піт Рід / фото ua.depositphotos.com і Instagram

У місті Бахмуті (Донецька область) загинув 33-річний американський волонтер Піт Рід. Про це повідомляється на сторінці міжнародної медичної неурядової організації Global Response Medicine в Instagram.

"Вчора в українському Бахмуті був убитий засновник GRM Піт Рід. Піт був фундаментом GRM і був головою правління протягом 4 років. У січні Піт пішов з GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній волонтерській місії в Україні. І був убитий, коли допомагав цивільним. Його загибель - зайве нагадування про небезпеку, з якою стикаються рятувальники і гуманітарні працівники в зонах конфлікту, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Він прожив все життя, служачи іншим, спочатку як морський піхотинець США, а потім - в гуманітарній допомозі", − йдеться в тексті.

Представник Держдепартаменту США підтвердив у коментарі CNN "недавню смерть громадянина США в Україні".

"Ми на зв'язку з сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу", − сказав представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 48-річний Ендрю Бегшоу і 28-річний Крістофер Перрі, британські волонтери, які раніше зниклі безвісти на Сході України, були вбиті - в кінці січня.

Про це говорив британський МЗС з посиланням на заяву сімей загиблих.

Чоловіки зникли безвісти на початку січня 2023 року в районі міста Соледар на сході Донецької області, де останні місяці тривають найжорстокіші бої між ЗСУ та російськими окупантами.

За кілька днів до того путінський поплічник і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив, що було знайдено тіло одного з британських волонтерів. А також нібито були знайдені документи (волонтерське посвідчення) і паспорти обох британців - Ендрю Бегшоу і Крістофера Перрі.

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