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Перемога з поверненням Криму: Єрмак розповів про вирішальний період у війні

24 грудня 2022, 15:47
Ми зробимо все можливе, щоб повернути нашу територію, підкреслив глава Офісу президента.
Єрмак
Андрій Єрмак спрогнозував вирішальний рік у боротьбі за перемогу / president.gov.ua, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що 2023 рік стане вирішальним періодом у війні з Росією.

Відповідаючи на запитання The Guardian, чи включає перемога повернення Криму, анексованого Росією в 2014 році, він відповів: "Абсолютно".

"Ми зробимо все можливе, щоб повернути нашу територію. Я розумію, що це буде важка робота. Наш великий, хоробрий народ буде продовжувати битися. Я впевнений, що наступний рік дійсно буде роком перемоги", - підкреслив глава ОП.

З приводу можливості наступу з Білорусі та у зв'язку з цим недавнього візиту Путіна до Мінська він заявив, що Україна отримала розвіддані від своїх партнерів і готова до "будь-яких провокацій".

Співрозмовник також попередив про небезпеку вздовж усього кордону України і сказав: "Мені нецікаво знати, що відбувається в голові Путіна".

На питання, як себе почуває Зеленський послке довгих місяців війни, він відповів: "З ним все гаразд. Звичайно, він багато працює. Для нього це нормально. Він все життя працював. Він відповідальна людина і глибоко залучений у все: озброєння, військову стратегію, енергетичні та економічні питання".

Єрмак також назвав Зеленського "найкращим президентом у сучасній історії України", якого російське вторгнення підняло на рівень надзвичайного визнання у всьому світі.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не піде ні на які компроміси з російськими вбивцями.

Війна між Україною і Росією не передбачає ніякої альтернативи, крім перемоги однієї зі сторін, написав він у Twitter.

Він підкреслив, що компромісів і нових "Мінсків" також не передбачається.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у мир. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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новини Криму Андрій Єрмак війна Росії та України
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