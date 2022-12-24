"Не віддамо ні Крим, ні Донбас": підполковник Нацгвардії спрогнозував терміни завершення війни

Війна може завершитися після звільнення Криму, не виключив Андрій Крищенко.

Названо ймовірні терміни завершення війни / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Мобілізований підполковник Національної гвардії, колишній начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів про те, коли може завершитися війна Росії проти України.

За його словами, зараз окупанти РФ намагаються перехопити ініціативу. "Останнім часом ініціатива була за нами: Харківська, Луганська області, Херсон. Зараз вони намагаються наступати. Найбільш активні дії – під Бахмутом і південніше Донецька – Мар’їнка", - підкреслив він в інтерв'ю Сensor.net.

При цьому він також не виключив, що війна може завершитися після звільнення Криму.

"Рік-півтора, якщо рахувати з початку повномасштабного наступу (варто чекати завершення війни, - ред.). Хоча я можу помилятися. Я ж користуюся відкритими джерелами інформації. І, наприклад, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що до літа війна завершиться нашим заходом в Крим <...> Ми нікому не віддамо ні Крим, ні Донбас. Для того і боремося, щоб не було таких компромісів", - додав Крищенко.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

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