Росія застосує ядерну зброю тільки в одному випадку - Маломуж

Україна і Захід створюють технологічні умови для підготовки до контрнаступу у 2025 році.

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Маломуж оцінив темпи російського наступу / Колаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Міноборони РФ

Російська влада піде на ядерну ескалацію тільки в разі звільнення Криму, у всіх інших ситуаціях на передовій, коли ЗСУ підуть у наступ, ЗС РФ будуть просто контратакувати, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Москва не стане застосовувати ядерну зброю, коли ЗСУ проводитимуть наземні операції на території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської та Харківської областей.

"Росія намагатиметься чинити опір, завдавати контрударів, але застосовувати тактичне ядерне озброєння навряд чи буде. Це малоймовірно. Якщо Росія перетне межу і використає тактичну ядерну зброю, подальше протистояння буде не тільки з Україною, а й зі світом", - додав генерал.

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Насичення ЗСУ високотехнологічним озброєнням, як-от ATACMS та F-16, створить передумови для завдання нами потужних глибинних ударів по тилах ворога.

"Так ми зможемо ефективно протидіяти ворогу на фронті, здійснювати наступальні операції, контрудари і готувати нові наступальні операції там, де ворог не очікує", - упевнений Маломуж.

За його словами, комплексні удари по глибоких і середніх тилах, по фронтових, а також можливість бити з тилу і флангів, дадуть змогу ЗСУ звільняти території, зокрема дійти до Криму.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Для контрнаступу ЗСУ у 2025 році вже буде підготовлено технологічні ресурси, боєприпаси в достатній кількості і буде дотримуватися нова стратегія ведення війни.

"Що стосується російського наступу, то Росія не має такого потенціалу, щоб наступати системно і глибоко. Зараз вона намагається проводити наступ на шести напрямках, але виходить у неї дуже складно", - сказав він.

Росіяни просуваються дуже повільно, по кілька кілометрів. Втрати противника величезні. Росії потрібно ще близько мільйона людей, а також величезна кількість озброєнь і техніки, щоб цей наступ мав якийсь успіх, зазначив Маломуж.

Зони ураження від ядерного удару / Інфографіка Главреда

Наступ Росії 2024 - бої в Харківській області

10 травня РФ прорвала оборону ЗСУ в Харківській області. Аналітиками та військовими спостерігається просування окупантів углиб "сірої зони". Зокрема повідомлялося вже про бої зі ЗС РФ на підході до Вовчанська (місто за 4 км від кордону з Росією).

Також в Україні не виключають інтенсифікацію боїв у Сумській області. У зв'язку з цим місцева влада оголосила евакуацію цивільних із прикордонних сіл.

На думку аналітиків RUSI, літній наступ Росії розгортатиметься за одним сценарієм - спершу натиск у напрямку на Харків, потім спроба поставити під загрозу Запоріжжя.

Наступ Росії 2024 року Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогу без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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