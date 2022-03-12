Росія перетворює Маріуполь на Алеппо - Арестович

Зараз ворог продовжує наступ на Маріуполь, якому завдав непоправної шкоди і вбив тисяч цивільних людей.
Російські окупанти не припиняють важкого бомбардування Маріуполя.
Місто знаходиться під шквальним вогнем ворога і піддається великим руйнуванням.
Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти переносять досвід Сирії на Україну.
Російські окупанти вже втратили будь-який сенс і просто знищують мирне населення. Зараз ворог продовжує наступ на Маріуполь, якому завдав непоправної шкоди і вбив тисяч цивільних людей.
"Головна болюча точка - Маріуполь. Маріуполь зносять з лиця землі. Вони роблять з Маріуполя Алеппо. Це показове місто, на яке вони збираються вказувати і говорити: "Ви ж не хочете, як у Маріуполі?",- сказав Арестович.
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Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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