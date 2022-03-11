Від обстрілу російських окупантів загинули 1582 мирних жителя Маріуполя - міськрада / Reuters

З початку військової агресії Російської Федерації проти України російські окупанти вбили 1582 мирних жителя Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради на своєму каналі в месенджері Telegram.

На даний момент обстрілами росіян і бойовиків знищені дитяча лікарня, Пологовий будинок і технічний університет. Причому окупанти відмовляються організувати гуманітарний коридор для підвезення продуктів харчування та вивезення мирного населення.

"1582 мирних маріупольця вбиті російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста і нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти в пеклі. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо цей злочин проти людства, проти України, проти Маріуполя", — підсумували в міськраді.

До того Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ситуацію в Маріуполі "актом геноциду".

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Нагадаємо, 9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали. Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

У Росії визнали, що свідомо і цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Однак в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.