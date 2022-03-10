"Путін повинен припинити це зараз": у США різко засудили авіаудар по Маріуполю

Путін повинен припинити ці огидні дії зараз.
Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що вона налякана тим, що Росія завдала удару по дитячій лікарні і пологовому будинку в Маріуполі.
Як написала вона в Twitter, Путін повинен припинити це негайно.
Вони в черговий раз закликала Путіна зупинитися.
"Я в жаху, обуренні і розбитому серці повідомленнями про те, що російський авіаудар зруйнував пологовий і дитячий госпіталь в Маріуполі. Скільки ще руйнувань принесе безглузда війна вибору Путіна для народу України?",- заявила Шерман.
Додала, що Путін повинен припинити ці огидні дії зараз.
читайте також"Що це за країна така": Зеленський жорстко засудив Росію за бомбардування пологового будинку в Маріуполі
Обстріл Маріуполя
Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3.
Корпус лікарні повністю знищений.
Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.
Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.
Читайте також:
- Поранені і мертві лежать посеред вулиць, тіла розтягують собаки: у Маріуполі вже близько 1300 жертв
- Маріуполь на наших очах рівняють із землею реактивною артилерією
- Обстріл пологового будинку в Маріуполі: під завалами знайшли 17 осіб, пошуки тривають