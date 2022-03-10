"Путін повинен припинити це зараз": у США різко засудили авіаудар по Маріуполю

Маріуполь / скріншот

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що вона налякана тим, що Росія завдала удару по дитячій лікарні і пологовому будинку в Маріуполі.

Як написала вона в Twitter, Путін повинен припинити це негайно.

Вони в черговий раз закликала Путіна зупинитися.

"Я в жаху, обуренні і розбитому серці повідомленнями про те, що російський авіаудар зруйнував пологовий і дитячий госпіталь в Маріуполі. Скільки ще руйнувань принесе безглузда війна вибору Путіна для народу України?",- заявила Шерман.

Додала, що Путін повинен припинити ці огидні дії зараз.

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Обстріл Маріуполя

Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3.

Корпус лікарні повністю знищений.

Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.

Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

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