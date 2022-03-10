Піхоту вже ніхто не рахує: ЗСУ розбили техніку ворога в Маріуполі

ЗСУ розбили техніку ворога в Маріуполі / Facebook / Ю. Москаленко

Захисники Маріуполя за минулу добу знищили 4 ворожих танки і 1 БМП, а також знищили і пошкодили 11 одиниць броньованої техніки окупантів.

ЗСУ тримають оборону щодня, а поліцейські патрулюють місто і допомагають його жителям, повідомили в МВС України.

"Наші морпіхи вчора знищили 4 танки і 1 БМП. Гвардійці ОЗСП АЗОВ знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. У тому числі знищили командно-штабну машину. Ворожу піхоту вже ніхто не рахує. Люди вірять у захисників: багато хто не хоче їхати, а більшості і нікуди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна вже п'ятнадцятий день протистоїть російській агресії. ЗСУ успішно утримують оборону в усіх напрямках.

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