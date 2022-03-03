Росія зазнала величезних втрат: з початку вторгнення ліквідовано близько 9000 окупантів

Росія жахливі зазнала величезних втрат / facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат після вторгнення в Україну.

З початку бойових дій окупант втратив близько 9000 осіб особового складу, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 9000 осіб ,

, танків - 217 од,

ББМ - 900 од,

артилерійських систем - 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО – 11,

літаків - 30 од (інформація уточнюється),

вертольотів - 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-3.

Варто відзначити, що дані орієнтовні і уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

читайте такожРосійські загарбники вдарили по Чернігову: палає нафтобазаРано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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