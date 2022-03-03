Росія зазнала величезних втрат: з початку вторгнення ліквідовано близько 9000 окупантів

ЗСУ продовжують знищувати противника.
Російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат після вторгнення в Україну.
З початку бойових дій окупант втратив близько 9000 осіб особового складу, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
- особовий склад – близько 9000 осіб,
- танків - 217 од,
- ББМ - 900 од,
- артилерійських систем - 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО – 11,
- літаків - 30 од (інформація уточнюється),
- вертольотів - 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня-3.
Варто відзначити, що дані орієнтовні і уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
читайте такожРосійські загарбники вдарили по Чернігову: палає нафтобазаРано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Довічне ув'язнення за диверсії і зраду Батьківщині: у Раді підтримали новий закон
- Нічний обстріл Києва: працювали наші ППО, загрози інфраструктурі немає
- На Одесу йдуть ворожі кораблі: на південному узбережжі Криму скупчення ЧФ РФ