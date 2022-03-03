На Одесу йдуть ворожі кораблі: на південному узбережжі Криму скупчення ЧФ РФ

У Міноборони повідомили подробиці.
Міністерство оборони повідомляє про ситуацію, що стосується російського вторгнення в Україну, зокрема в повідомленні йдеться, що в Одесу рухаються ворожі кораблі у супроводі ракетних катерів.
У Чорноморській зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях і захоплювати в полон моряків, повідомили у Міноборони.
"В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса", - йдеться в повідомленні.
У мережі також з'явилося відео з південного узбережжя Криму. Там помітили велику групу десантних кораблів Росії.
Раніше десант російських окупаційних військ відмовився висаджуватися в Одесі. Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в самий останній момент росіяни вийшли на зв'язок, і попросили дати їм можливість покинути затоку.
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