Нічний обстріл Києва: працювали наші ППО, загрози інфраструктурі немає / скріншот з відео

Після нічних обстрілів з боку РФ у Києві зараз спокійно. Інфраструктура працює в штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв'язок є у всіх районах.

Нічні вибухи - робота сил ППО по ракетах противника, повідомили у КМДА.

"Вночі працювали сили ППО. І вибухи, які були чутні, – це була робота по ракетах противника", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також відомо, що вчора уламки ракети пошкодили теплотрасу в районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає. Вранці аварійні бригади ремонтують пошкодження.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що Київ оборонятиме від окупантів досвідчений генерал, який працює в РНБО, Микола Жорнов. Віталій Кличко залишається зі своїми колишніми обов'язками мера міста.

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