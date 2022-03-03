Нічний обстріл Києва: працювали наші ППО, загрози інфраструктурі немає

Протиповітряна оборона збила ворожі об'єкти над столицею.
Після нічних обстрілів з боку РФ у Києві зараз спокійно. Інфраструктура працює в штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв'язок є у всіх районах.
Нічні вибухи - робота сил ППО по ракетах противника, повідомили у КМДА.
"Вночі працювали сили ППО. І вибухи, які були чутні, – це була робота по ракетах противника", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Також відомо, що вчора уламки ракети пошкодили теплотрасу в районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає. Вранці аварійні бригади ремонтують пошкодження.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що Київ оборонятиме від окупантів досвідчений генерал, який працює в РНБО, Микола Жорнов. Віталій Кличко залишається зі своїми колишніми обов'язками мера міста.
Читайте також:
- Російські загарбники просили пропустити їх до ЗАЕС, щоб сфотографуватися "для звітності"
- Українські війська взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФ
- Розстріл ворожими ДРГ багатодітної сім'ї в Києві: несамовиті деталі