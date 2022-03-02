Довічне ув'язнення за диверсії та зраду Батьківщині: у Раді підтримали новий закон

В Україні хочуть ввести довічне ув'язнення за диверсії і зраду Батьківщині / УНІАН

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект № 7116 "Ні кроку назад!", який пропонує в статтях 111 і 113 КК України ввести покарання за державну зраду і диверсію в умовах воєнного стану.

"Ніякої амністії за диверсії та зраду Батьківщині. Максимальна міра покарання - довічне ув'язнення", - цитує Telegram-канал партії "Слуга народу" нардепа Максима Бужанського.

Зазначається, що в якості максимального покарання пропонується 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення - з обов'язковою конфіскацією всього майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію для осіб, які вчинили державну зраду або диверсію.

читайте також"Він зазнає невдачі": Джонсон розповів, у чому прорахувався Путін, вторгаючись в УкраїнуРаніше за здачу міста окупантам мер Куп'янська отримав підозру в держзраді. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на дії мера Куп'янська. Йому повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та у державній зраді.

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