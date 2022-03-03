Війська РФ продовжили нічні обстріли мирних кварталів - свіжі дані Генштабу на ранок 3 березня

Оперативна обстановка на фронті на ранок 3 березня / Reuters

У Генштабі України надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

При цьому, Збройні Сили України продовжують стійко захищати певні рубежі і контратакувати, а також блокувати сили окупантів за різними напрямками.

Зокрема, на Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському - намагається вчинити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Також йдеться про подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не досягаючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин і суми, Лебедин і Охтирка, уникаючи бойових зіткнень з ЗС України, намагаються дістатися до північних околиць Києва. Ворожі частини та підрозділи зосередилися в районах населених пунктів Баришівка, Нова Басань, Любеч.

Реклама

читайте такожРосійська армія навмисно атакує цивільні об'єкти в Україні-Байден"Частиною сил в БТГр зі складу 200 ОМСБР 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснюється перегрупування і намагається наступати в напрямку Бровари і Київ", - зазначили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

В Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 і 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Окупант намагається захопити Маріуполь і вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку противник після перегрупування і введення частини оперативних резервів, зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв-Вознесенськ.

В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях і захоплювати в полон моряків.

Крім того, частина сил ворога продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя та Маріуполя. Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ в районі населеного пункту Баловне загарбник підірвав нечисленний десант, який був знищений.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.

"Київ та інші міста України восьмий день поспіль страждають від ракетно-бомбових ударів противника", - зазначили у Генштабі.

Читайте також: