Росія відвела більшу частину військ від Маріуполя - Пентагон

Маріуполь перебуває в облозі окупантів з початку березня / Фото УНІАН

Росія відвела основні сили своїх окупаційних військ від Маріуполя в Донецькій області. Водночас загарбники продовжують постійно обстрілювати з артилерії та завдавати авіаційних ударів по місту.

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, передає AP News.

"В цілому, за нашими оцінками, більшість російських сухопутних військ, спрямованих до Маріуполя, відійшли і висунулися на північ", - сказав він.

Зараз в околицях міста зосереджується "невелика кількість" підрозділів окупантів - приблизно "кілька батальйонно-тактичних груп".

За словами Кірбі, окупанти завдають авіаційних та артилерійських ударів по околицях Маріуполя і заводу Азовсталь.

Представник Пентагону додав, що війська РФ досі лише "повільно" просуваються вперед, оскільки основні бойові дії тривають у східній частині Донбасу.

Кірбі також заявив, що не бачить жодних змін у веденні або динаміці дій Кремля в міру наближення 9 травня.

"Росія святкує в цей день річницю перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Було припущення, що її лідер Володимир Путін хоче рекламувати велику "перемогу" в Україні, виступаючи під час традиційного військового параду на Красній площі. Але США все ще вважають, що РФ відстає від графіка і не досягає очікуваного прогресу на Донбасі", – резюмував речник Міноборони США.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 травня, в Маріуполі окупанти продовжують блокувати підрозділи українських воїнів в районі металургійного комбінату Азовсталь. В окремих районах, за підтримки авіації, путінські солдати відновили штурмові дії для того, щоби взяти під контроль територію заводу.

Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти задумали до 9 травня "добити" захисників Маріуполя, які знаходяться на Азовсталі. Зокрема вони хочуть піднести диктатору Володимиру Путіну перемогу над полком Азов.

Бої за Азовсталь

4 травня стало відомо, що в обложеному російськими окупантами Маріуполі знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники та ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко, російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. З українськими військовими зник зв'язок.

Пізніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь. Він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що рашисти знайшли зрадника з числа колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі.

Командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко повідомив, що ситуація на підприємстві вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

Сили оборони України в блокадному Маріуполі 5 травня відтіснили окупаційні війська Росії з території заводу Азовсталь, які за день до цього туди прорвалися, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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