"Хочу, щоб мама воскресла": 8-річний Міша з Маріуполя залишився без матері через російських окупантів

8-річний Міша з Маріуполя позбувся матері через російських окупантів / "мати і немовля"

Користувачів українського сегменту соцмережі Facebook зворушила історія хлопчика з Маріуполя, який народився на самому початку війни проти росіян і терористів на Донбасі ‒ навесні 2014 року. Нинішнє ж повномасштабне військове вторгнення Росії вбила мати 8-річного Міші. Ця сумна і трагічна історія викладається на сторінці благодійної організації "Мама і немовля".

"Ведмедик. Маріуполь. Він народився в 2014-му, коли почалася війна. У березні цього року померла його мама. Батько залишився з трьома дітьми", - написала волонтерка Алла Мельничук.

Вона каже, що Мішу разом з сім'єю (батьком і двома іншими дітьми, матері тоді вже не було в живих) засипало в підвалі - там вони ховалися від постійних бомбардувань Маріуполя російськими окупантами.

На щастя, родині вдалося вижити, оскільки батько встиг взяти в підвал лопату. І нею він викопав прохід в інше підземне укриття.

Зараз Міша, майже все коротке життя якого припала на війну, на питання, про що мріє, відповідає коротко: "щоб моя мама воскресла".

"А про що ще? Він подумав. І сказав:" А більше нічого не потрібно", – закінчила свою сумну розповідь Мельничук.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Мангуші, поблизу Маріуполя, російські окупанти облаштували величезну кількість братських могил, в яких ховають загиблих в Маріуполі людей.

Про це на своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В районі об'їзної дороги кафіри облаштували кілька братських могил розміром до 30 метрів кожен і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом. Це знову підтверджує нашу попередню інформацію про накопичення тіл загиблих в іншому місці, в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і спроби їх приховати", - пише він.

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