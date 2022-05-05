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У Маріуполь від Путіна приїхав новий "куратор" Донбасу: відкрили пам'ятник бабусі з червоним прапором

5 травня 2022, 12:35

Війна РФ проти України ведеться вже 8 років, визнав секретар Генеральної ради партії Єдина Росія Андрій Турчак.

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У блокадному Маріуполі окупанти відкрили пам'ятник бабусі з прапором комунізму / t.me/andriyshTime

До блокадного Маріуполя прибули представники країни-агресора - заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, якого називають новим "куратором" Донбасу, і секретар генеральної ради Єдиної Росії Андрій Турчак. Окупанти відкрили в місті пам'ятник бабусі з прапором на площі Воїнів-Визволителів і запустили маршрут з одним автобусом. Також вони намагаються влаштувати в місті комунізацію. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що кремлівський чиновник Кирієнко і представник ЄР Турчак є головними відповідальними за так звану "інтеграцію" Маріуполя до РФ.

За словами чиновника, разом з колаборантами – самозваним "мером" Костянтином Іващенком і "секретарем громади" Євгеном Хармишевим російські діячі відкрили пам'ятник бабусі з комуністичним прапором на площі воїнів визволителів. Площу окупанти називають "Ленінського комсомолу", як вона називалася до декомунізації.

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Пам'ятник бабусі з червоним прапором у Маріуполі було відкрито окупантами 4 травня / t.me/andriyshTime
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До Маріуполя прибув і новий "куратор" Кирієнко (на фото - другий праворуч) / t.me/andriyshTime

Відзначається, що Турчак визнав, що Росія веде війну проти України вже цілих 8 років.

"Цікаво, що під час виступу Турчак визнав, що війна Росії з Україною триває 8 років, і ще раз анонсував проведення параду у Маріуполі на 9 травня. Більше ніхто не ховається", - зазначив Андрющенко.

Крім того, окупанти запустили у Маріуполі перший автобусний маршрут з одного автобуса. Анонсують відкриття ще одного маршруту. Після обстрілу російських окупантів залишилося всього два автобуси, тому запускають і два маршрути.

читайте такожАзовсталь перетворився на пекло: окупанти обстрілюють і штурмують завод безперервно"Обидва автобуси дивом вціліли під час знищення міста. Логіка проста: скільки автобусів – стільки і маршрутів", - сказав український чиновник.

Також він підкреслив, що, мовляв, "відновлення" окупанти запустили не з розбомбленої цивільної інфраструктури, а з перейменування населених пунктів. Зокрема, загарбники повернули стару назву на дорожньому знаку селища Нікольське. Вони знову комунізували село і назвали його Володарським.

Бої за Азовсталь у Маріуполі

4 травня стало відомо, що у Маріуполі, який знаходиться в блокаді військ РФ, знову йдуть важкі бої за контроль над територією металургійного комбінату Азовсталь. У споруді знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти РФ обстрілюють позиції сил оборони України з артилерії, літаків, танків і кораблів. Повідомлялося про втрату зв'язку з українськими військовими.

Пізніше глава делегації Києва на перемовинах з Москвою Давид Арахамія розповів, що владі вдалося відновити зв'язок з захисниками Маріуполя, які обороняються від ворожих військ на заводі Азовсталь. Він підтвердив, що російські окупанти прорвалися на територію підприємства.

Радник глави МВС Антон Геращенко казав, що окупаційні війська отримали інформацію від "колишнього електрика Азовсталі", який показав їм таємні тунелі під територією підприємства, після чого загарбники почали штурм поземних ходів.

Командир Азова, підполковник Денис Прокопенко розповів, що ситуація на підприємстві Азовсталь складна, але захисники Маріуполя продовжують оборонятися.

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