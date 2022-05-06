"Пекло в Маріуполі": Зеленський розповів про рятувальну операцію і штурм РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Триває рятувальна операція з Маріуполі за допомогою Організації об'єднаних націй та Комітету Червоного Хреста, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході звернення, з блокованого військами РФ Маріуполя вдалося евакуювати понад 300 осіб, а також понад 150 мирних жителів з заводу Азовсталь.

"Зараз російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються. Але ще потрібно вивезти цивільних - жінок і дітей. Багато дітей, які там залишилися. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більше двох місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч", - зазначає глава держави.

За його словами, робиться все для порятунку захисників Маріуполя.

"Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважної кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони утримують позиції", - додав Зеленський.

читайте такожКругова оборона Азовсталі: рашисти кинули на штурм авіацію, артилерію і піхоту

Що відомо про штурм Азовсталі

4 травня командир Азова підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на Азовсталі вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, йде вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, в результаті чого там йдуть важкі кровопролитні бої.

5 травня в Азові зазначили, що на території Азовсталі третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку щодо евакуації цивільних.

Читайте ще: