За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій

Український полковник Павло Федосенко розповів про катастрофічно складну ситуацію на фронті, яка може скластися в разі втрати Костянтинівки та Дружківки.

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Україна на порозі втрати територій / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

В Україні дуже складна ситуація на фронті. Через кілька тижнів російські окупанти можуть опинитися у великих містах України. Про свої побоювання розповів полковник і командир 92-ї дивізії Павло Федосенко, який брав участь у звільненні Харківської області у вересні 2022 року. Про це повідомляє The Economist.

Федосенко каже, що зараз ідеться не про територіальну цілісність України, а про її виживання.

"Усі знають, що якщо ми не будемо битися за Костянтинівку і Дружківку (ймовірна мета РФ - Главред), то російські війська за кілька тижнів опиняться в Дніпрі, Харкові та Кривому Розі", - сказав Федосенко. відео дня

Полковник переконаний, що російським окупантам вдасться окупувати решту Донбасу з 70% ймовірністю.

Водночас він спостерігає, що РФ досягла свого піку в перевазі в озброєннях і живій силі. За даними командира, кілька тижнів тому окупанти здійснювали наступи кожні 2-3 години з використанням від 10-ти до 20-ти бронемашин і танків. Нині ворог нападає раз на 5 днів, використовуючи мотоцикли та квадроцикли, рухаючись невеликими групами та вишукуючи слабкі місця.

"Наші перехоплення показують, що вони дряпають бочку, використовуючи в бій усіх, кого можуть змусити - кухарів, будівельників, механіків, кого завгодно. Більшість полонених, яких я беру, - це хлопці з невеликих міст і сіл. Вони кажуть нам, що їх або вб'ють тут, або вб'ють там, якщо вони побіжать", - каже Федосенко.

Водночас окупанти продовжують просуватися, захоплюючи по близько 20 кв. км на тиждень.

Хто такий Павло Федосенко? Федосенко Павло Юрійович — український військовослужбовець, полковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Про це повідомляє Вікіпедія. Він народився у Кривому Розі, його батько був ветераном війни в Афганістані. З травня 2014 року Федосенко воював у складі 40-го батальйону тероборони "Кривбас", потім - у складі 54-ї окремої механізованої бригади, де став заступником командира бригади. Він брав участь в Іловайських подіях, виконував бойові завдання біля Дебальцевого та на Світлодарській дузі. Тоді на фронті він отримав три поранення. З травня 2020 року Федосенко став командиром 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Федосенко організував та успішно веде оборону Харкова. Федосенко отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" та почесного громадянина Кривого Рогу. Також він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом "За мужність" III ступеня.

Можлива атака РФ на Харків або Суми

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

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