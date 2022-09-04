Росія наступає на двох напрямках у Донецькій області, ЗСУ відбивають атаки - Генштаб

На Донбасі тривають бої ЗСУ проти російських окупантів / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Окупаційна армія Росії проводить наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецької області. За минулу добу росіяни завдали безліч ракетних і авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України. Ворог стикається з нестачею високоточної зброї і став використовувати застарілі зенітні керовані ракети систем С-300. Такі ракети не досягають цілей і непридатні до застосування. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно зі зведенням Генштабу, ворожі підрозділи продовжують свої атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках Донецької області. Вони застосовують засоби ППО для прикриття військ. Ведеться розвідка високого рівня інтенсивності, в якій задіяні безпілотники. Окупанти здійснюють спроби поліпшити логістичне постачання своїх сил.

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ЗСУ стримують просування окупантів Росії. Українські війська відбили атаки росіян в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски і Первомайське.

Російські окупанти за минулу добу завдали більше 10 ракетних і більше 24 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах в Україні. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір'я.

Зокрема, ворог обстрілював об'єкти із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях та на Південнобузькому напрямку.

Загроза постійних масованих авіаційних і ракетних ударів по об'єктах по всій території України залишається.

У російських загарбників проблеми з високоточною зброєю. У зв'язку з цим вони все частіше стали застосовувати застарілі зенітні керовані ракети систем С-300. У напрямку об'єктів в Україні війська РФ випустили понад 500 таких ракет. Частина з них цілі не досягла. На озброєнні ворога декілька тисяч подібних ракет, більшість з яких не є ефективними.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що Київ не піде на заморозку війни з Москвою або підписання нових "Мінських угод". За словами чиновника, до такого "компромісу" українське суспільство не готове. Однак на Заході деякі держави вже закликають до перемовин з Путіним через різке зростання цін на газ і майбутньої важкої зими.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ армії України може затягнутися. За словами чиновника, ЗСУ під час військової операції сконцентруються на руйнуванні тилів і логістики військ РФ по всій лінії фронту. Подоляк підкреслив, що контрнаступальні дії йтимуть не тільки на півдні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що серйозні бої йдуть на багатьох ділянках фронту.

Йдеться, в тому числі, про південь, Харківську область та Донбас. Гарант додав, що війська України працюють з метою знищення ударного арсеналу ворога.

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