На Заході просувають угоду з Путіним, але Україна не піде на заморозку війни - Данілов

Частина партнерів України на Заході вважає, що на тлі підвищення цін на газ з Путіним треба домовлятися - Данилов / Колаж УНІАН

Війну Росії проти України не можна ані заморозити, ані відкласти її розв'язку на майбутнє шляхом досягнення аналога Мінських угод. Суспільство не сприйме подібних сценаріїв, а Москва рано чи пізно може знову піти на військову агресію проти української держави.

У той же час частина партнерів на Заході вважає, що потрібно, мовляв, домовлятися з главою РФ Путіним через сплеск ціни на газ.

Українці жертвують собою заради своєї держави і захищають безпеку, у тому числі, і Європи. Якби не вдалося дати відсіч росіянам 24 лютого, їх танки вже були б в східноєвропейських країнах. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що не можна піти на заморозку війни або відкласти її на майбутнє, підписавши умовний новий "Мінськ". Українці не сприймуть такий варіант розвитку подій.

"У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не буде сприймати наше суспільство", - сказав Данілов і назвав абсолютно неприйнятними для Києва умови домовленостей з Росією щодо Донбасу.

Також він додав, що частина держав західного світу вважає, що з главою Кремля Володимиром Путіним нібито треба домовлятися через різке підвищення ціни на газ і майбутню важку зиму.

Чиновник акцентував увагу на тому, що в ситуації, що склалася, українці жертвують собою заради своєї країни і захищають, у тому числі, і Європу. Якби війська РФ не отримали відсіч у день повномасштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого, російські танки вже були б у Східній Європі.

"Наші громадяни віддають свої життя, Ціна, яку платять українці як нація, дуже дорого нам обходиться... наразі мова йде про всю Європу. Україна - це рубіж, і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, їх танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву, згідно з якою Україна не йтиме на поступки Росії щодо територій.

За його словами, подібні заходи можуть призвести до перенесення війни на майбутнє. Тому Київ збирається відновити територіальну цілісність своєї держави в кордонах на 1991 рік.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що почалася четверта фаза війни РФ проти України. Цей етап може тривати 2-3 місяці до зими. На його думку, на просування сторін очікувати не слід - війська наноситимуть удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що вирішальний період у війні Москви проти Києва відбудеться восени. У вересні-жовтні очікується активізація бойових дій. Інтенсивність боїв може знизитися в листопаді. Навесні 2023 року гаряча фаза війни може відновитися.

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