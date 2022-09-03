Жорсткі бої: Зеленський попередив про найгарячіші точки на фронті

Артилерія ЗСУ робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, підкреслив президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту.
"Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. І на Харківщині, і на Півдні, і на Донбасі", - зазначив він під час відеозвернення.
Зеленський нагадав, що сьогодні російські війська знову били по Миколаївській області, по районах Запорізької та Дніпропетровської областей, а також по Харкову.
Він додав, що серед загиблих і постраждалих є діти.
"Наша артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен Російський штаб, всі їх склади боєприпасів, всі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені", - сказав глава держави.
Президент подякував українським воїнам, які це забезпечують.
"Сьогодні, зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Спасибі і нашій розвідці, і Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об'єктах окупантів", - підкреслив він.
Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".
Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.
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