Жорсткі бої: Зеленський попередив про найгарячіші точки на фронті

ЗСУ готуються до нових боїв / Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту.

"Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. І на Харківщині, і на Півдні, і на Донбасі", - зазначив він під час відеозвернення.

Зеленський нагадав, що сьогодні російські війська знову били по Миколаївській області, по районах Запорізької та Дніпропетровської областей, а також по Харкову.

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Він додав, що серед загиблих і постраждалих є діти.

"Наша артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен Російський штаб, всі їх склади боєприпасів, всі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені", - сказав глава держави.

Президент подякував українським воїнам, які це забезпечують.

"Сьогодні, зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Спасибі і нашій розвідці, і Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об'єктах окупантів", - підкреслив він.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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