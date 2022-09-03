Окупанти застосували отруйний газ проти ЗСУ на Донеччині - боєць батальйону "Свобода"

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов / Колаж фото Генштаб ЗСУ, скріншот

Російські окупанти застосували проти українських військових отруйний газ. Вони вдарили газом по позиціях ЗСУ на Донеччині. Про це заявив боєць батальйону Нацгвардії "Свобода" Артем Рубан, повідомляє Еспресо.

За попередніми даними цим газом був отруйний хлоропікрин. Рубан зазначив, що окупанти застосували газ від безсилля.

"3 вересня противник вдарив газом по позиціях наших побратимів. Зараз уточнюється та вивчається ця речовина. За попереднім аналізом 85%, що це був хлоропікрин, бо симптоматика у хлопців збігається до підтвердження саме цієї речовини", – заявив Артем Рубан.

Окупанти намагалися після цього штурмувати українські позиції, але навіть під дією отруйного газу українські захисники змогли відбити атаку ворога.

Що відомо про хлоропікрин

У високих концентраціях цей газ сильно подразнює легені, очі та шкіру. Він викликає блювоту.

Хлоропікрин застосовували німці ще під час Першої світової війни проти сил Антанти як сльозогінний газ.

Відомо, що конвенція про хімічну зброю заборонила військове застосування хлоропікрину та прирівняла його до фосгену, хлорціану та синильної кислоти.

Нагадаємо, раніше окупанти "анонсували" хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

Також в Міноборони РФ говорили про підготовку до обстрілів лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.