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Потужний удар ЗСУ на Херсонщині: десятки окупантів РФ знищили разом з бронетехнікою

3 вересня 2022, 15:39

В Олешках детонує склад з боєкомплектом російських загарбників.

всу, гармата, артилерія
ЗСУ вдарили по окупантам на півдні / Facebook/okPivden

На півдні країни Збройні сили України за ніч ліквідували понад 20 окупантів та 6 одиниць ворожої техніки.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі і по районах зосередження живої сили, зброї і техніки ворога. Результатом є зменшення потужності ворожих військ на 22 рашиста, 1 танк, гаубицю 122-го калібру та 2 – 152-го "Мста-Б", 2 одиниці авто-бронетехніки", - йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь.

Крім того, взяті в якості трофеїв 5 одиниць ворожої броньованої техніки і зенітна установка.

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Також повідомляється, що отримали пошкодження і спішно ретирувалися ворожий вертоліт Ка-52 і бомбардувальник Су-24, які завдавали авіаударів по позиціях ЗСУ.

У свою чергу міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що в місті детонує склад з боєкомплектом російських загарбників.

"Детонує БК в районі промзони вже хвилин 30", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали ударів по російським окупантам на півдні. Бувши знищено три склади боєприпасів, переправа через Дніпро і багато живої сили і техніки ворога.

Збройні Сили України 28 серпня завдали вісім ударів авіацією в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового на півдні та знищили живу силу і техніку ворога. Був ліквідований 41 російський окупант. Також знищено багато техніки окупантів.

Інші новини:

обстріли Херсонська область війна Росії та України
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