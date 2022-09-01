У Зеленського розкрили сценарій контрнаступу ЗСУ і назвали головні напрямки

Михайло Подоляк / Фото УНІАН, ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що контрнаступ Збройних сил України не зможе відбутися за кілька днів і займе певний час.

"Йти в наступ, не підготувавши його на 100% — неможливо", - підкреслив він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП пояснив, що контрнаступ – це максимально ефективне руйнування всього тилового забезпечення і логістики армії РФ по всій лінії фронту.

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"Знаєте, скільки складів Росія створила на всіх окупованих територіях — це склади другого і третього рівня. Це умовно, тисяча складів, вони зберігають снаряди, паливо, амуніцію і т.д.", — говорить він.

Радник глави ОП додав, що це процес, який може тривати деякий час і не тільки на Півдні.

"Нам принципово йти в напрямку Мелітополя, Харкова і нам дуже важливо, щоб більша кількість "ексцесів" в Криму", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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