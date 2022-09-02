ЗСУ розширять контрнаступ на Півдні, щоб перехопити ініціативу до зими – ВВС

ЗСУ розширять контрнаступ, щоб перехопити ініціативу до зими – ВВС / Генштаб ЗСУ, УНІАН

ЗСУ з 29 серпня запустили процес контрнаступу у тих районах півдня України, які на даний момент захоплені російськими агресорами. Українські військовослужбовці напевно спробують перехопити ініціативу у ворогів до настання холодів. Такий прогноз у своєму новому матеріалі озвучив кореспондент BBC Квентін Соммервіль.

На його думку, фундамент для контрнаступу ЗСУ закладе потужна зброя, яку передали західні союзники - в першу чергу гаубиці моделі M777 і РСЗВ HIMARS. З їх допомогою вже пару місяців українські бійці успішно знищують склади боєприпасів і командні пункти окупантів за десятки і сотні кілометрів від лінії фронту.

"Літо закінчується, бойові умови будуть погіршуватися. Прийдуть глибокі сніги зими, які загрожують заморозити бойові дії на місці. Але поки що в повітрі витає щось ще, очікування того, що після декількох місяців застою Україна може знову завдати удару у відповідь", – пише Соммервіль.

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При цьому він вважає, що плани російського командування (в першу чергу ‒ амбіції диктатора Путіна) щодо стовідсоткової окупації Донецької області, ЗСУ вже нівелювали.

Більше того, за даними джерел Соммервілля серед українських військовослужбовців, останнім часом окупанти наступають дещо меншими силами. Однак вони як і раніше переважають у ЗСУ в плані особового складу. Якщо при боях в Сєвєродонецьку співвідношення було 7 росіян до 1 українця, то, за попередніми розрахунками, зараз це співвідношення знизилося до 3 до 1.

Контрнаступ ЗСУ

29 серпня українська армія перейшла в контрнаступ на півдні України - в першу чергу, в Херсонській області.

Вже буквально наступного дня представники Пентагону (Міноборони США) зазначили, що російські окупанти відразу відчули ефект від контрнаступу ЗСУ. І тому-то окупантам довелося екстрено відводити частину військ зі східного напрямку - через численні повідомлення про те, що ЗСУ посилюватиме свій натиск на Півдні.

Зі зрозумілих причин, командування ЗСУ назви звільнених населених пунктів тримає в найсуворішій таємниці. Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що всі деокуповані поселення потрібно максимально вберегти від обстрілів окупантів.

Ще пізніше представники розвідки Великобританії стверджували - ЗСУ вдалося домогтися невеликих успіхів під час просування на Півдні. Так, українські бійці зуміли відкинути лінію фронту в деяких районах Херсонщини на помітну дистанцію.

При цьому в американському Інституті вивчення війни закликали українців не чекати, що контрнаступ ЗСУ на Півдні не стане блискавичним. І, ймовірно, затягнеться на місяці.

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