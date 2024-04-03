РФ вночі атакувала 4 області дронами і одну – ракетами: деталі

Загарбники вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.

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РФ вночі атакувала 4 області дронами і одну – ракетами/ колаж: Главред, фото: Telegram Володимир Зеленський, Міноборони України

Російські окупанти у ніч на середу, 3 квітня, застосували ракети і дрони для удару по Україні. Окупанти вдарили трьома ракетами по Донеччині.

Також країна-агресорка РФ запустила по нашій країні чотири дрони, вони були збиті у чотирьох областях. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ – рф. "Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", – йдеться у повідомленні. відео дня

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 2 квітня РФ атакувала дронами дві області, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Під прицілом ворога була Дніпропетровщина та Кіровоградщина.

У ЗСУ попередили, що РФ посилить удари дронами Shahed. У Росії не зупиняли виробництво БПЛА. Збір дронів відбувається постійно. Тому російський терор може стати масштабнішим, попередила начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, у ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. У ДТЕК розповіли, що російські окупанти серйозно пошкодили 5 із 6-ти теплоелектростанцій. Компанія втратила 80% своїх генерувальних потужностей.

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