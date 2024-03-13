Росіяни перейшли в масштабний наступ: експерт розповів, які міста під загрозою

Військовий експерт наголошує, що заявами про мирні переговори росіяни хочуть виграти час для себе для накопичення економічних та військових ресурсів.

https://glavred.net/ukraine/rf-pereshla-v-masshtabnoe-nastuplenie-ekspert-rasskazal-kakie-goroda-pod-ugrozoy-10549823.html Посилання скопійоване

Експерт розповів, скільки ще триватиме наступ росіян / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Країна-агресор Росія активізувала наступальні операції відразу на кількох напрямках. Ворог в найближчі тижні буде намагатись досягти масимального для себе успіху на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Поступово лінія фронту все-таки стабілізується - ми бачимо, як поступово збільшується норма витрати боєприпасів, які до нас, очевидно, потроху почали підвозити. Це не означає, що ми вже зупинили російський наступ і збили їхні плани", - вказує експерт.

За його словами, російські сили продовжать наступ - їхній потенціал, за даними Головного управління розвідки, буде зберігатися до березня, і вони спробують досягти максимальних успіхів на фронті протягом найближчих тижнів.

відео дня

"РФ наступатиме за "традиційними" напрямками на сході України - біля Куп'янська, від захоплення якого вони не відмовилися, на Лиманському напрямку, де тривають жорстокі бої, в районі Бахмута на Часів Яр і в районі Авдіївки, де росіяни намагаються розвинути наступ і хочуть максимально розширити підконтрольну зону за містом. Також це Новопавлівський напрямок у районі Мар'їнки, де росіяни з півночі хочуть створити загрозу для Вугледара. Якщо говорити про південь, то там росіяни хочуть зрізати Роботинський виступ і скинути нас із плацдарму на лівому березі Дніпра біля Кринок", - зазначив Сергій Кузан.

Військовий експерт підкреслює, що в цілому стратегія російських військ не змінилася - вони, як і раніше, мають намір просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

"Нагадаю, що вони повністю ще не захопили ні Донецьку, ні Луганську області, тому що є кілька сіл Луганської області, які перебувають під контролем України. Їхнє стратегічне завдання, яке вони в цій кампанії не виконають - це повалення української держави", - додає експерт.

Аналітик зауважує, що ця мета залишається актуальною для росіян, але їм дуже важливе перемир'я, щоб відновити і накопичити ресурси.

"Цим росіяни хочуть виграти час для себе - вони мають найбільший бюджет фінансування їхньої "оборонки" у 40 відсотків усіх доходів росіян. Вони дуже розраховують на 2024 і 2025 рік, адже у 2026 році їхня економіка не буде витримувати, бо їхній "Фонд національного добробуту" і золотовалютні резерви не безмежні і вичерпуються. Тому вони намагатимуться протягом цього року відхопити максимальний шматок", - резюмував військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

У 3-й штурмовій бригаді відзначили, що після виведення військ з Авдіївки та звільнення Красногорівки ЗСУ продовжують завдавати російським військам значних втрат, однак ворожі штурми не припиняються.

Російські окупанти оголосили про захоплення селища Невельське в Донецькій області, однак речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій, спростував заяви росіян.

За даними німецького видання Spiegel, російська окупаційна армія планує використовувати в Україні тактику "тисячі порізів", що передбачає проведення багатьох невеликих операцій замість великих наступів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.