Ще один напрямок на фронті став 'гарячим': у ЗСУ розповіли про наступ РФ

Противник розвиває активність подібно до тієї, які як він уже пробував це в середині лютого і був зупинений.

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У ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка. Загострюється ситуація, однак ЗСУ стримують ворога.

"І я звертаю увагу, що гарячим напрямком в нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо в попередні дні і тижні там було інколи взагалі 0 штурмових дій противника за добу, інколи 1-3, максимум 5, то за вчорашню добу тут зафіксовано 16 атак противника західніше села Вербове та в районі села Роботине", - розповів він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами спікера, тут противник розвиває активність подібно до тієї, які як він уже пробував це в середині лютого і був зупинений.

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"Зараз він там чинить якісь нові наступальні спроби. І чим більше ворог наступає, тим більше ми знищуємо його живої сили й техніки", - додав Лиховій.

Також, як додав він, на Запорізькому напрямку ворог намагається наступати квадроциклами.

"От за вчора ще знищено ще два квадроцикли", - зазначив військовий.

Ситуація на Таврійському напрямку

Оперативна обстановка на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою, як каже військовий, "обстановка, яка стабілізується".

За його словами, із загальної кількості бойових зіткнень на всій лінії фронту в Україні за минулу добу переважна більшість цих зіткнень припадає саме на операційну зону ОСУВ "Таврія".

"За вчора противник тут провів 57 бойових зіткнень. Також росіяни вчинили майже 900 артилерійських обстрілів. Завдали 24 авіаудари. Кількість авіаударів скорочується по мірі просування "сушкопаду". Тобто керовані авіабомби падають уже менше і підтримка російському сухопутному наступу з повітря надається меншою мірою. Також тут було 3 ракетні удари і 127 ударів дронами-камікадзе", - додав спікер.

При цьому на Авдіївському напрямку в районах сіл Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське ЗСУ відбили 21 штурмову дію противника.

"На Новопавлівському напрямку, там де Мар'їнка, в районах сіл Георгіївка, Побєда, особливо Новомихайлівка, а також міста Красногорівка ворог 20 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - констатував Лиховій.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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