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Росія може планувати удар по Херсону - Маломуж

20 листопада 2022, 05:02

Окупанти можуть погрожувати підірвати ядерну бомбу, коли зрозуміють, що вони вже ніяк не зможуть перемогти.

Микола Маломуж, російські військові
Росія може планувати удар по Херсону / колаж фото Главред, Міноборони РФ

Українські військові героїчно звільнили Херсон, проте місцевим жителям досі може загрожувати небезпека. РФ може планувати удари по місту. Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

Також він додав, що російським окупантам буде непросто здійснити цей задум.

"Дійсно, ворог може планувати удари по Херсону та Херсонщині, щоб влаштувати терор мирного населення та наших Збройних сил. Але ми маємо переваги, які суттєво обмежать ці можливості ворога", - сказав Маломуж.

Експерт акцентував увагу на тому, що українські військові знають, де розташовані вогневі можливості ворога. До того ж ЗСУ володіють перевагою в точній і високоточній зброї.

"Ми можемо дістати до противника на такій відстані, з якої він вже не може завдавати ударів по наших позиціях. Противник під нашим вогневим контролем на відстані 80 км, а з такої відстані росіяни вже не можуть дістати Херсон і частину правобережжя", - додав експерт.

Таким чином Україна може ефектно протидіяти ворогу на херсонському напрямку.

Однак Маломуж не виключає, що на тлі невдач на фронті російський диктатор Володимир Путін може застосувати інші види озброєнь, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.

"Зокрема, він може погрожувати застосуванням ядерної зброї. Сьогодні застосування тактичної ядерної зброї Росією проти України надзвичайно малоймовірне. Проведена величезна робота щодо попередження таких дій з боку РФ. Путін намагався шантажувати Україну і світ тактичною ядерною зброєю, застосуванням "брудної бомби", хімічної або бактеріологічної зброї, але ці спроби були жорстко припинені на різних рівнях", - зазначив Маломуж.

Він переконаний, що в українських військових буде можливість контрнаступати без ризику застосування РФ проти України ядерної або іншої зброї масового ураження.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Інші новини:

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