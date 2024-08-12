Росія може завдати масованого удару на День Незалежності - прогноз

Чи може Росія випустити одразу до 100-200 ракет? Експерти оцінили можливості країни-агресорки.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-mozhet-nanesti-massirovannyy-udar-na-den-nezavisimosti-prognoz-10587944.html Посилання скопійоване

Коли чекати "того самого" потужного обстрілу України? / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Російські військові можуть завдати масованого удару по Україні на День Незалежності, 24 серпня. Але навряд чи цей удар буде "апокаліптичним", вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, у Росії наразі немає можливості запускати до 200 ракет одночасно.

У будь-якому разі Кремлю буде "дуже складно" реалізувати цю атаку, враховуючи, що в Києві досить непогана ППО.

відео дня

"Є великий ризик удару в День Незалежності, вони до цього заздалегідь готуються. Але чи буде це апокаліптичний удар? Ні. У них уже немає потенціалу запускати по 150-200 ракет. Усе, що вони можуть зробити, ми вже бачили. Цілком можливо, можуть вдарити по урядовому кварталу. Але знову ж таки в Києві досить непогане ППО, і реалізувати атаку буде дуже важко", - розповів експерт у коментарі РБК-Україна.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Інший експерт Владислав Селезньов вважає, що ракетна атака вельми реальна, але Росія під час планування насамперед зважатиме на власні ресурси, а не прив'язуватиметься до дат.

"Ризики ракетних і дронових атак існують, ми завжди повинні бути напоготові. Чи буде масована атака на Київ 23 чи 24 серпня? Ворог буде бити, не прив'язуючись до дат, а тільки тоді і в такий спосіб, коли матиме для цього ресурси", - сказав він.

У Росії не буде жодних шансів, якщо Україна підготує ресурс ППО, впевнений Селезньов.

Удар по Україні - нові прогнози

Напередодні The Times писав із посиланням на джерела в Міноборони України, що Росія готує потужний обстріл українських міст, насамперед "важливих" будівель у Києві, намагаючись у такий спосіб нібито помститися за прорив у Курську область.

Зазначалося, що Росія може знову застосувати цілий арсенал ракет - крилатих і балістичних, а також "Шахеди".

Як писав Главред, Росія знову атакувала Україну ракетами і "Шахедами" в ніч на 11 серпня. Вибухи прогриміли в передмісті Києва, у Сумській і Полтавській областях. У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки троє людей дістали важкі поранення, є загиблі, серед них - 4-річний хлопчик.

2 серпня, ще до початку операції в Курській області, Олександр Коваленко попереджав, що ворог накопичує ракети для можливого удару по Україні на День Незалежності.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред