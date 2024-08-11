Ганьба для Міноборони РФ: Росію викрили на брехні щодо ударів по Курській області - фото

За даними ЗМІ, російське Міноборони використовує старі відеокадри для демонстрації ударів по нібито позиціях українських військ в районі Курська.

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Міноборони Росії викрили на брехні через події в Курську - фото / Колаж Главред, фото: The Insider

Міністерство оборони РФ викрили на брехні щодо ударів по нібито українських військових на території Курської області. Про це йдеться у матеріалі The Insider.

За даними аналітиків, відео цих ударів були зняті давно і в інших місцях.

Міноборони РФ публікує відеоролики, що мають демонструвати успіхи російської армії на курському напрямку в боях з начебто українськими військами.

відео дня

Зокрема, 10 серпня державне агентство РІА "Новости", посилаючись на Міноборони, оприлюднило відео, де показано, як російські вертольоти Мі-28НМ завдають ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці нібито ЗСУ в прикордонному районі Курської області.

Фото: The Insider

/ Фото: The Insider

Однак, за інформацією The Insider, відео було насправді зняте в Кремінній і Часовому Яру.

Також, 9 серпня, Міноборони РФ оприлюднило ролик, який нібито показує нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області.

За даними російського Міноборони, екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил завдав удару по скупченню живої сили та військової техніки ЗСУ в пункті тимчасової дислокації в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю, за допомогою авіаційної бомби ФАБ-3000. Однак цей ролик насправді було опубліковано раніше — ТАСС поширив його 14 липня.

Фото: The Insider

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Криза в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція в Курській області змістила акценти так званого мирного плану Росії та може зруйнувати всю стратегію Москви щодо заморожування конфлікту, розповів болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Він вважає, що бої за Курщину стануть серйозним аргументом у майбутніх переговорах між Україною та Росією.

Метою операції на території Курської області є дестабілізація ситуації в Росії, а не анексія її території, як повідомляє французьке видання France24 з посиланням на слова анонімного високопоставленого українського чиновника в інтерв'ю AFP.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наслідки для російської військової еліти через прорив у Курську область навряд чи будуть суттєвими, однак ресурси армії країни-агресора вже вкрай виснажені.

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