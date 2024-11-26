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"Росія злякалася": експерт сказав, скільки ще ATACMS може отримати Україна

Анна Ярославська
26 листопада 2024, 05:45
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На одну військову ціль потрібно приблизно десять ракет ATACMS.
ATACMS, Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов відповів, чи вплинуть ATACMS на лінію фронту / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки ракет ATACMS може отримати Україна
  • Чи змінять удари по РФ ситуацію на полі бою

В України є всього лише 50 ракет ATACMS. ЗСУ можуть отримати ще приблизно 100-200 штук. Їхня передача Києву є політичним рішенням. Про це заявив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ATACMS з дальністю ураження 165 км абсолютно нічого не вирішують, окрім ударів по прикордонних територіях Росії, зокрема, в Курській області.

"І тут ми переходимо до того, для чого США дали дозвіл бити по Росії ATACMS. У перших повідомленнях йшлося про те, що ці ракети можна використовувати виключно в Курській області. До речі, в офіційних заявах зникло це обмеження. Це обмеження зникло тому, що це був елемент військового і політичного тиску на Росію", - сказав аналітик в інтерв'ю Главреду.

Снєгирьов вважає, що рішення дозволити ЗСУ удари ATACMS по території РФ продемонструвало те, що США підтримують присутність України на російських територіях.

"Тобто вкинули інформацію про Курщину і подивилися на реакцію - Росія злякалася. Про це свідчить підписання Путіним зміненої ядерної доктрини РФ. Така реакція Москви свідчить про настрої всередині РФ, які задовольняють Штати", - пояснив аналітик.

Дивіться відео - Інтерв'ю аналітика Дмитра Снєгирьова Главреду, в якому він розповів, по яких цілях на території РФ Україна битиме ракетами ATACMS:

Снєгирьов вважає, що Україна може отримати ще 200 ракет ATACMS.

"І, як я вже зазначав, на одну військову ціль потрібно 10 ATACMS, тобто буде уражено максимум 25 військових об'єктів на території РФ. Також ми раділи, що Франція підтримала удари по території Росії, більше того, пообіцяла передати SCALP-EG. Дальність цих ракет сягає 300 км. Але їх передадуть лише 10 одиниць! Тож це лише політичний сигнал. Хіба десять ракет змінять ситуацію на лінії бойового зіткнення?", - резюмував Снєгирьов.

'Росія злякалася': експерт сказав, скільки ще ATACMS може отримати Україна
Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главред ​

Застосування ракети ATACMS в Україні - останні новини

У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" у Курській області за допомогою балістичних ракет ATACMS з касетною бойовою частиною.

Крім того, в ніч на 25 листопада Сили оборони України успішно атакували низку стратегічно важливих об'єктів у Брянській та Калузькій областях.

У Калузі безпілотники завдали ударів по заводу "Тайфун", важливому для російського військово-промислового комплексу, а також по нафтобазі "Калуганефтепродукт".

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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