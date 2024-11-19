Оновлення ядерної доктрини РФ: Зеленський назвав реальні наміри Путіна

РФ презентувала оновлену ядерну доктрину.

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Ядерна доктрина РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви президента:

Путін не хоче миру і зміна ядерної доктрини це показує

Світ має відповісти на ядерні погрози РФ

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін за допомогою зміни ядерної доктрини показує, що хоче продовжувати війну і знищити Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, 1000 днів повномасштабної війни має бути достатньо, щоб зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру.

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Він зауважив, що навіть сьогодні росіяни вбили мирних українців, а також презентували оновлену ядерну доктрину.

"Чому вони не представили мирну стратегію? Він (Путін - ред.) хоче просто показати світові, що він хоче знищити Україну та інші країни. Путін хоче війни. Чим довше триватиме війна, тим довше він буде в Кремлі, і це його мета - знищити всіх нас", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що на саміті G20, який зараз проходить у Бразилії і де представлена Росія, від країн не було жодних сильних заяв після нових погроз Москви.

Він вважає, що це показує, що "країни "Великої двадцятки" не мають жодної сильної стратегії".

"Коли Путін навіть починає говорити про ядерну зброю, світ має дати відповідь, покласти її на стіл, міцну відповідь: що буде зроблено, якщо Путін використає щось на зразок цієї зброї чи інші речі", - підсумував президент.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Ядерна доктрина Росії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ. У документі йдеться, що стримування "потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників" належить до числа найвищих державних пріоритетів.

В той же час, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що оновлена ядерна доктрина Росії, підписала Володимиром Путіним, не має юридичної сили. За його словами, це ніщо інше, як частина російської пропаганди й шантажу.

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Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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