Путін затвердив ядерну доктрину: про що йдеться в документі

Використання ЗСУ західних неядерних ракет проти Росії щодо оновленої доктрини може спричинити ядерну відповідь.

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Путін підписав нову ядерну доктрину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скріншот з відео

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Путін може використати ядерну тактичну зброю, якщо РФ буде під атакою ракет чи безпілотників

Використання ЗСУ далекобійних ракет по території РФ може спричинити ядерну відповідь

Диктатор РФ застосує ядерну зброю, якщо територіальна цілісність Білорусі опиниться під загрозою

У вівторок, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ. Текст документа опубліковано на сайті Кремля.

У документі йдеться, що стримування "потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників" належить до числа найвищих державних пріоритетів.

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Оновлена ядерна ​​доктрина РФ передбачає, що підставою для завдання Росією ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Використання ЗСУ західних неядерних ракет проти Росії щодо оновленої доктрини може спричинити ядерну відповідь, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає росЗМІ.

За його словами, російські військові уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір Києва застосувати ракети ATACMS.

Крім того, доктрина передбачає, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі критичної загрози суверенітету і територіальній цілісності своєї та Білорусі.

Нагадаємо, попередня редакція ядерної доктрини з РФ була затверджена в червні 2020 року і прийшла на зміну аналогічному документу, ухваленому за 10 років до того.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Ядерний шантаж РФ - новини за темою

Як писав Главред, раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

З 21 по 26 жовтня у районах авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" пройшли ядерні навчання. Російські окупанти використали крилаті ракети Х-101 під час тренувань стратегічної авіації, йшлося у повідомленні OSINT-спільноти Tracking.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чергові "ядерні навчання" країни-агресора РФ за час повномасштабного вторгнення є стандартною російською практикою.

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Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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