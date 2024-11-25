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Кремль готує відповідь на удари ракетами ATACMS: експерт попередив про небезпеку

Маріна Фурман
25 листопада 2024, 15:26
209
За словами аналітика, окупанти посилять удари по енергетичному сектору України з використанням конвенційних видів озброєння.
Путин, ATACMS
Кремль може готувати відповідь на удари ATACMS по РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

Основне:

  • Росія не зможе самостійно ухвалити рішення про застовування ядерної зброї проти України
  • Кремль може відреагувати на удари по території РФ, атакуючи енергетичні об'єкти в Україні

17 листопада США дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії. Через два дні Кремль затвердив оновлену ядерну доктрину. Однак, як повідомив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду, Пентагон не бачить жодних ознак, які свідчили б про підготовку Росії до застосування ядерної зброї проти України.

За словами аналітика, Росія несуб’єктна в ухваленні рішення щодо застосування ядерної зброї. Адже є позиція Китаю та Індії, які категорично проти використання тактичної ядерної зброї під час бойових дій в Україні.

"КНР та Індія – ключові економічні, політичні та військові партнери Російської Федерації. Тому тиск на Путіна з боку цих країн буде ключовим чинником, який не дозволить йому перейти до ядерного сценарію.", - розповів Снєригьов.

Водночас він підкреслив, що Кремль може відповісти на удари ATACMS по Росії. Зокрема, окупанти посилять удари по енергетичному сектору України з використанням конвенційних видів озброєння, тобто крилатих балістичних ракет та безпілотників.

Кремль готує відповідь на удари ракетами ATACMS: експерт попередив про небезпеку
Ракети "ATACMS" / Інфографіка: Главред

"Невипадково пролунали заяви з боку посольств США та низки інших країн світу з приводу ймовірної інтенсифікації завдання ударів Росією по території України. Це є попередженням Росії, адже такі заяви, по-перше, свідчать про поінформованість країн Заходу щодо планів Москви, а, по-друге, дають сигнал Москві, щоб унеможливити подібний розвиток подій, тобто ескалацію військової напруги в Україні.", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

Дивіться відео, в якому Снєгирьов розповів, як Кремль відреагує на удари ракетами ATACMS по території РФ:

Удари вглиб РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 20 листопада Повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.

Кадри ударів ракетами Storm Shadow по території Курської області, опубліковані в Мережі, свідчать, що під удар міг потрапити санаторій, підпорядкований Управлінню справами президента РФ. У східній частині об’єкта, який зазнав ураження, ймовірно, розташований вузол зв’язку.

У ніч на понеділок, 25 листопада, Сили оборони України успішно вдарили по низці важливих об’єктів російських окупантів на території країни-агресорки Росії. Зокрема, під ударом опинились об’єкти у Брянській, Калузькій та Курській областях РФ.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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війна в Україні Дмитро Снєгирьов ядерна загроза ATACMS Удари вглиб РФ
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