В Білому домі вперше відреагували на зміну ядерної доктрини РФ: що відомо

В Білому домі наголосили, що риторика РФ щодо ядерних погроз країнам, що підтримують Україну є безвідповідальною.

https://glavred.net/world/v-belom-dome-vpervye-otreagirovali-na-izmenenie-yadernoy-doktriny-rf-chto-izvestno-10615736.html Посилання скопійоване

В США відреагували на зміну ядерної доктрини РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у заяві Білого дому:

Зміна ядерної доктрини РФ не викликала здивування

США не будуть вносити зміни до своєї ядерної доктрини

Сполучені Штати не будуть вносити зміни до власної ядерної доктрини та не здивувалися рішенню Росії знизити поріг застосування ядерної зброї. Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє Reuters.

"Як ми вже говорили раніше цього місяця, ми не були здивовані заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину; Росія сигналізувала про свій намір оновити свою доктрину протягом декількох тижнів", - йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.

відео дня

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про зниження порогу для ядерного удару, розширивши умови для відповіді на звичайні атаки. Це сталося після повідомлення Москви про нібито український удар ракетами ATACMS американського виробництва вглиб території Росії, що підтвердили українські та американські чиновники агентству Reuters.

"Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", - йдеться в заяві.

У заяві також згадується використання Росією північнокорейських військових в Україні, що розцінюється як значна ескалація конфлікту.

Оновлена ядерна доктрина Росії, затверджена Путіним у вівторок, деталізує умови, за яких може бути застосований найбільший у світі ядерний арсенал. У документі зазначається, що напад неядерної держави, який підтримується ядерною країною, вважатиметься спільною агресією.

Росія протягом кількох місяців застерігає Захід, що у разі дозволу Вашингтона на використання Україною американських, британських та французьких ракет для ударів по території Росії, Москва розглядатиме ці країни НАТО як безпосередніх учасників війни в Україні.

Білий дім охарактеризував таку риторику як безвідповідальну.

Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Зміна ядерної доктрини Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор анонсував зміни до ядерної доктрини, згідно з якими Кремль допускає можливість ядерного удару по неядерних країнах, якщо вони отримують підтримку від ядерних держав.

Оновлену 19 листопада ядерну доктрину Росії, підписану Путіним, не можна вважати юридично обов’язковою, заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він зазначив, що цей документ є частиною російської пропаганди та засобом шантажу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що через зміну ядерної доктрини Путін демонструє намір продовжувати війну з метою знищення України. За словами Зеленського, 1000 днів повномасштабної війни цілком достатньо, щоб усвідомити, що російський диктатор не прагне миру.

Інші новини:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред