Росія і Білорусь можуть піти в наступ: експерт назвав єдину умову

Росія розглядає можливість наступу на північ України разом з Білоруссю / Колаж фото Reuters

Армія Росії та Білорусі можуть піти в наступ на північному напрямку. Такий план вони намагатимуться здійснити тільки в тому випадку, якщо Україна зазнає поразки на Донбасі. Про це розповів директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв'ю Главреду.

"Такий план може бути реалізований тільки в одному випадку - якщо ЗСУ зазнають військової поразки на Донбасі. В даний час ймовірність цього дорівнює нулю, відповідно, дорівнює нулю напад з боку білоруської території на Україну", — сказав Юрій Шуліпа.

Експерт вважає, що вдруге окупантам не вдасться захопити Київ або інші північні території України. На це вказує те, що в Росії суттєві проблеми з мобілізацією.

"З урахуванням того, що вони починають призивати в армію тих людей, які ніколи в житті не тримали зброї і створюють добровольчі підрозділи з тих осіб, яким вже за 50 років, це говорить про те, що у них існують проблеми з живою силою і вони не можуть вирішувати своїх завдань на луганському, донецькому, херсонському та мелітопольському напрямках. А це вказує на те, що навіть у стратегічній перспективі у них нічого не вийде", - зазначив Шуліпа.

На думку Шуліпи, зараз окупанти просто намагаються провести відволікаючі маневри. Імовірність "захоплення" дорівнює нулю.

"Саме військово-політичне керівництво країни-агресора сподівається, що якщо їм якимось чином вдасться перемогти сили оборони України на південному сході, то вони приступлять до захоплення України, але вже за підтримки Збройних сил Республіки Білорусь", - додав Шуліпа.

Він також переконаний, що це не відбудеться не тільки в найближчі місяці, але і взагалі ніколи.

"З тієї простої причини, що після військово-стратегічної поразки Росії в Україні, РФ перестане існувати як держава", - додав Шуліпа.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що скоро Росія буде намагатися ще активніше просити переговорів з Україною. Це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорі.

Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян за двох варіантів розвитку подій – якщо наша держава програє у війні і якщо вона переможе країну-агресорку Росію. Він наголосив, що на відновлення нашої держави піде 10-20 років.

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