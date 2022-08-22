"На відновлення піде 10-20 років": експерт описав 2 сценарії життя в Україні – у разі перемоги і поразки

Експерт описав 2 сценарії життя в Україні – у разі перемоги і поразки/ УНІАН, Главред

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян за двох варіантів розвитку подій – якщо наша держава програє у війні і якщо вона переможе країну-агресорку Росію.

Після перемоги України у війні в нашій державі усе кардинально зміниться. Про це політолог розповів в інтерв’ю Главреду.

"Якщо Україна зазнає поразки, ніхто нічого не відбудує. Все буде так, як заявив Пасічник в "ЛНР", а він сказав, що Попасну ніхто відновлювати не буде. І Маріуполь не будуть. І Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. Це вже все, це кладовища. Тому, якщо буде поразка, потрібно просто їхати з цієї території", – каже експерт.

А перемога України у війні стимулюватиме зміни у різних сферах життя.

"Вже чітко показано, що потрібно переходити на п'ятий-шостий технологічний уклад, відмовлятися від радянської системи витрати енергії, переходити на електромобілі, не будувати багатоповерхових будинків. Тобто потрібно повністю змінити свою життєдіяльність", – каже Олег Соскін.

Відновлення нашої держави після перемоги у війні відбуватиметься повільно – упродовж 10-20 років. При цьому експерт зазначає, що краще їхати у маленькі міста і вибудовувати своє життя там.

На запитання, чи загрожує Україні висока інфляція, безробіття і ще більше біженців у випадку затягування війни на понад рік, експерт наголосив, що у разі перемоги України нічого такого не буде.

Раніше Олег Соскін розповів, що українська гривня до кінця цього року може подешевшати на 20%. Таке може статися в разі поганих новин з фронту.

Також експерт раніше зазначав, що у Росії терплять Путіна, що б він не творив. Люди там повірили в свою обраність, свій фарт і в те, що диктатор завжди допоможе, все вирішить. Володимира Путіна підтримує російське суспільство. Вже менше, але підтримує, вважає експерт.

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