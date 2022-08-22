УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"На відновлення піде 10-20 років": експерт описав 2 сценарії життя в Україні – у разі перемоги і поразки

22 серпня 2022, 10:22

Якщо Україні не вдасться перемогти, то жителям захоплених Росією територій просто доведеться їх покинути.

Украинцы, Олег Соскин
Експерт описав 2 сценарії життя в Україні – у разі перемоги і поразки/ УНІАН, Главред

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян за двох варіантів розвитку подій – якщо наша держава програє у війні і якщо вона переможе країну-агресорку Росію.

Після перемоги України у війні в нашій державі усе кардинально зміниться. Про це політолог розповів в інтерв’ю Главреду.

"Якщо Україна зазнає поразки, ніхто нічого не відбудує. Все буде так, як заявив Пасічник в "ЛНР", а він сказав, що Попасну ніхто відновлювати не буде. І Маріуполь не будуть. І Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. Це вже все, це кладовища. Тому, якщо буде поразка, потрібно просто їхати з цієї території", – каже експерт.

А перемога України у війні стимулюватиме зміни у різних сферах життя.

"Вже чітко показано, що потрібно переходити на п'ятий-шостий технологічний уклад, відмовлятися від радянської системи витрати енергії, переходити на електромобілі, не будувати багатоповерхових будинків. Тобто потрібно повністю змінити свою життєдіяльність", – каже Олег Соскін.

Відновлення нашої держави після перемоги у війні відбуватиметься повільно – упродовж 10-20 років. При цьому експерт зазначає, що краще їхати у маленькі міста і вибудовувати своє життя там.

На запитання, чи загрожує Україні висока інфляція, безробіття і ще більше біженців у випадку затягування війни на понад рік, експерт наголосив, що у разі перемоги України нічого такого не буде.

Раніше Олег Соскін розповів, що українська гривня до кінця цього року може подешевшати на 20%. Таке може статися в разі поганих новин з фронту.

Також експерт раніше зазначав, що у Росії терплять Путіна, що б він не творив. Люди там повірили в свою обраність, свій фарт і в те, що диктатор завжди допоможе, все вирішить. Володимира Путіна підтримує російське суспільство. Вже менше, але підтримує, вважає експерт.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Олег Соскін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:04

"Він підписав договір з дияволом": екстрасенс Макс Гордєєв розкрив секрет двійників Путіна

11:01

На тлі чуток про рак: в Мережу злили фото Андрія Малахова без перуки

10:52

Картинки з ювілеєм жінці і чоловікові - стильні привітання іменинникам

10:51

"Другого шансу може не бути": зараз Україна може повернути всі свої території - ЖдановВідео

10:46

День прапора 2022: дата, історія державного символу України та привітання

Реклама
10:24

Україна отримає 300 дронів-камікадзе від Австралії: на що здатна унікальна розробка

10:22

"На відновлення піде 10-20 років": експерт описав 2 сценарії життя в Україні – у разі перемоги і поразкиВідео

10:17

Дугін сам запропонував принести в жертву свою дочку, в ФСБ замах готували два тижні - ЗМІ

09:52

"У Путіна тільки два шляхи": Соскін розповів, коли росіяни наважаться ліквідувати диктатора

09:33

Чекала 5 місяців: собака в Макарові героїчно дочекалася своїх господарів і зустріла їх з сюрпризомВідео

08:57

Україна впритул підійшла до переломного моменту: Жданов розповів, що потрібно для розгрому РосіїВідео

08:52

Гороскоп на сьогодні, 22 серпня 2022: Ракам - закон бумеранга, Скорпіонам - знаки долі, Козерогам - грошіВідео

08:47

Підрив Дугіної: схоже на шоу, організоване своїми жПогляд

08:46

"Вони покидьки": російський десантник сам здався в полон через боягузтво офіцерів РФВідео

08:06

ЗСУ знищили дві ворожі установки С-300 на півдні: після ударів в окупантів серйозні втратиВідео

08:01

Повинні бути готові до будь-якого сценарію: британським військовим сказали готуватися воювати проти РФ – ЗМІ

07:22

Якщо РФ влаштує судилище над полоненими в Маріуполі, розмов більше не буде - ЗеленськийВідео

06:44

Наступ РФ на Сході досяг кульмінації, окупанти не зможуть захопити більше територій - ISWВідео

06:02

Засяяло світло в кінці тунелю: коли закінчиться війна в УкраїніПоглядВідео

05:00

Якщо ЗСУ вийдуть на кордони 24 лютого, Путіна в РФ усунуть від влади – експертВідео

Реклама
03:47

Від цієї Клаудії тече Шиффер: 51-річна німецька модель покрасувалася в крихітному чорному бікіні

03:20

Найсмачніші сосиски, від яких неможливо відмовитися: простий рецептВідео

03:15

"Держава вже банкрут": гривня може подешевшати на 20% - тривожний прогноз експертаВідео

02:40

Різко налетить осінь: синоптики назвали дату суттєвого похолоданняВідео

02:00

Військовий експерт пояснив, як і коли на війні почнеться перелом на користь ЗСУВідео

01:30

ЗСУ дійдуть до Уралу: українській армії не буде рівних у світі - експертВідео

00:52

Учасник Холостячки одружився на своїй "до проектній" дівчині

00:51

Прикмети на 22 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб весь рік пройшов вдалоВідео

00:03

Дочка Стаса Михайлова з сумними очима відзначила 13 років у клубі, де членство коштує 300 тисяч доларів

21 серпня, неділя
23:45

"Незгодні - на вихід!": відома російська телеведуча образила українцівВідео

23:36

"Дмитро щасливий чоловік": дружина Комарова Олександра Кучеренко зачарувала фанатів елегантним луком

23:24

Байден, Джонсон, Макрон і Шольц провели термінові переговори через Україну: перші подробиціВідео

23:15

Санкції ультрабагатим росіянам не перешкода: дружина Пєскова перебила посуд у ГреціїВідео

23:10

Українські військові евакуювали примусово мобілізованих в "ЛНР": як врятуватися від окупантівВідео

22:55

"Дізналася за пару місяців до смерті": чоловік Руслани Писанки розповів про її смертельну хворобуВідео

22:29

"Ліквідують токсичні фігури": у РФ почалася боротьба еліт за місце в постпутінській Росії - експертВідео

22:14

Олена-Христина Лебідь показала "повітряні кульки" в бікіні

22:09

Харків у вогні: окупанти завдали потужного удару по містуВідео

21:55

Росія в паніці закриває повітряний простір у трьох областяхВідео

21:32

За підривом машини Дугіна стоять російські партизани: вони погрожують вбити Путіна - опозиціонерВідео

Реклама
21:19

"РФ входить у військово-кадрову кризу": у Зеленського зробили заяву про переговори з ПутінимВідео

20:57

Йдуть потужні бої: де на Донбасі окупанти мають успіхиВідео

20:32

16-річна донька Ольги Фреймут показала романтичне возз'єднання з коханим

20:10

Прикмети на 23 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не привернути трагедіюВідео

20:08

Путін переконував, що Україна і Білорусь не повинні бути незалежними державами - ШольцВідео

20:00

Наближають звільнення: прихильниця Росії в соцмережах показала місце розташування ППО в КримуВідео

19:44

США та Китай готують велику угоду щодо долі Росії – ФейгінВідео

19:37

Надя Дорофєєва зізналася, що насправді пов'язує її з Мішею КацурінимВідео

19:33

Окупанти із Запорізької АЕС потрапили до реанімації з ознаками променевої хвороби - парамедикВідео

19:32

Перевірте себе: яка родимка на тілі несе неймовірну удачуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти