"РФ входить у військово-кадрову кризу": у Зеленського зробили заяву про переговори з Путіним

Подоляк / military.az, Офіс президента

Скоро Росія буде намагатися ще активніше просити переговорів з Україною.

Як написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорі.

"РФ входить в глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, тому що "король голий", а добровольців вдень зі свічкою не знайдеш. У хід йдуть боржники по кредитах, ув'язнені і охоронці "Пятерочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - підкреслив Подоляк.

Переговори Зеленського і Путіна

Нагадаємо, Росія заявила про готовність провести переговори з Україною. При чому вони можуть відбутися безпосередньо між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Ще під час зустрічі в Сочі Путін натякнув Ердогану, що може піти на переговори із Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна піде на переговори тільки в тому випадку, якщо Росія виведе всі свої війська з української території.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він вірить у закінчення війни після переговорів. Він сподівається на "позитивну атмосферу" від угоди про експорт зерна, яку можна "трансформувати" в постійний мир між Україною і РФ.

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