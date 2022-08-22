"Ніж у спину": Данілов розповів, як Білорусь нахабно обманула Україну

Данілов розповів, як Білорусь нахабно обманула Україну перед вторгненням РФ/ УНІАН

Білоруська влада за декілька днів до повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну переконувала українське військово-політичне керівництво, що з їхньої території ніхто не нападатиме на нашу державу.

Для України, яка насправді розглянула різні варіанти розвитку подій і готувалася до них, такий варіант став ударом ножем в спину. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю виданню "Бабель".

"Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого (загрози з території Білорусі – ред.) не буде", – розповідає Данілов.

Також секретар РНБО нагадав, що вже наступного дня після згаданої розмови міністрів оборони двох країн між собою також поспілкувалися голови Держприкордонслужби України та Білорусі. І очільник білоруських прикордонників теж запевнив, що Україні нічого боятися з боку його держави.

Тому, за словами Данілова, Україна не розраховувала саме на такий формат розв’язання війни.

"Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрями. Як варіант – харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте?" – наголосив секретар РНБО.

Раніше Данілов зазначав, що Україна очікувала руху російських окупантів з Криму і з території РФ та готувалася до них. Проте наша держава не могла уявити, що війська РФ підуть з території Білорусі.

Нагадаємо, керівництво Білорусі плутається у заявах: Лукашенко каже, що Білорусь є учасником війни, у Міноборони – навпаки. В Україні відреагували на заяви білоруського Міноборони, начебто вони не є учасниками війни, і заявили, що саме Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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