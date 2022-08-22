"Бавовна у Донецьку": горить база російського батальйону "П'ятнашка", багато загиблих

В окупованому Донецьку горить база російського батальйону "П'ятнашка" / скріншот

У тимчасово окупованому Донецьку горить база російського батальйону "П'ятнашка". У російських окупантів - велика кількість загиблих і поранених, Знищено техніку. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Хороші новини вранці. Трохи бавовні в стрічку. Саме зараз, в околицях Донецька знову чи то хтось курив необережно, чи то "камені з неба", горить база знаменитої "П'ятнашки", інтернаціональної банди, яка воювала на Луганщині. Купа 200 і 300. Знищено модну техніку. Далі буде", - написав Гайдай у Telegram.

Довідка. Батальйон "П'ятнашка" — незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів. Вони воювали на Сході України в лавах російських бойовиків.

Формування було створено в червні 2014 року, входить до складу 100-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Раніше українські захисники завдали удару та повністю знищили склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Російські окупанти в паніці.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з позивним "Троль" з Донецька, який командував 3-м батальйоном 107-го полку резервістів "ДНР".

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