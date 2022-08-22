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Україна отримає 300 дронів-камікадзе від Австралії: на що здатна унікальна розробка

22 серпня 2022, 10:24

Новітні дрони DefendTex D40 будуть знищувати як особовий склад, так і техніку окупантів.

Дрон
Дрон / скріншот

Австралія передасть Україні 300 барражуючих боєприпасів DefendTex D40. Ці мініатюрні дрони здатні літати на відстань 20 км і завдавати удару не тільки по особовому складу, а й танкам.

У Польщі вже тестують 300 боєприпасів, які потім відправляться на фронт, пише Обозреватель.

Drone - 40 був представлений порівняно недавно – в травні 2019 року на конференції Сил спеціальних операцій США.

Боєприпас призначений для знищення танків, живої сили і складів з боєприпасами. Згідно з озвученою концепцією, пристрій можна запустити як вручну, так і за допомогою 40-мм гранатомета. Його максимальна дальність польоту становить 20 км, а злітна маса всього боєкомплекту – 300 грамів. Дрон має захист від води і підтримує роботу в безпілотному режимі. Час польоту становить близько 30 хвилин.

Дрона-камікадзе можна запустити з будь-якого серійного 40-мм гранатомета

У польоті БПЛА розкриває оперення і запускає мотори, в результаті чого перетворюється в типовий квадрокоптер. Бортова апаратура забезпечує обмін даними і передачу відеосигналу оператору.

Дрон
Дрон / скріншот

Система Drone-40 відрізняється простотою конструкцією і дешевизною – вартість одного дрона не перевищує тисячі доларів. Також виріб не вимагає спеціальних засобів для запуску, і тому може надійти на озброєння практично будь-якого підрозділу.

Однак форм-фактор дрона передбачає і ряд недоліків. Маленький корпус не може вмістити акумулятор великої ємності, через що Drone-40 може перебувати в повітрі не більше 40 хвилин. Вантажопідйомність виробу також обмежена, тому оператору потрібно вибирати – або використовувати відеокамеру, або бойову частину дрона. Тобто атака однієї мети вимагає участі, як мінімум, двох безпілотників.

DefendTex Drone-40-зброя одноразового використання

Снаряд шукає ціль і врізається в неї. За концепцією своєї роботи вони більше нагадують ракети, ніж літаки. Але якщо ракета автономно виконує бойове завдання, то у дрона є можливість провести розвідку, і тільки потім завдати удару.

Перебуваючи в повітрі, баражуючі боєприпаси можуть шукати мета під управлінням людини, автономно літати, завдаючи ударів по певних цілях, або використовувати комбінацію цих методів. Деякі моделі можна відновити після запуску, якщо вони не вразили ціль, але, як правило, випущений боєприпас вважається витраченим.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 270 мільйонів доларів. Київ отримає ще 4 одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS, більше трьох десятків тисяч боєприпасів, 580 безпілотників Phoenix Ghost, протитанкове озброєння, запчастини та інше військове обладнання.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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