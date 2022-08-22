"Другого шансу може не бути": зараз Україна може повернути всі свої території - Жданов

Олег Жданов вважає, що Україна повинна скористатися шансом повернути всі свої території/ Фото УНІАН, Reuters

Нинішня війна може закінчитися поверненням Україною всіх окупованих територій, зокрема і Криму. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в коментарі Главреду.

"У нас є шанс вийти на межі 1991-го року. Причому найважчим при вирішенні цього завдання буде самий початок - початок контрнаступальної операції. Тому що всю цю російську військову махину, яка ще здатна рухатися, стріляти і чинити опір, потрібно буде зрушити з місця в напрямку державного кордону України. Якщо ми її зрушимо з місця, то далі все піде набагато легше", - сказав експерт.

Жданов вважає, що Україна повинна скористатися шансом повернути всі свої території.

"Тому що другий шанс нам навряд чи випаде, враховуючи і політичну, і економічну ситуацію в світі. На жаль, сьогодні не ми воюємо - нами воюють. Ми не самостійно ведемо війну, а тільки за рахунок допомоги наших партнерів", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, полковник запасу Олег Жданов вважає, що війна в Україні підійшла до переломного моменту впритул, але він поки що не настав. Перелом почався тоді, коли захисники України зупинили наступ російських військ. При цьому контрнаступ ЗСУ повністю залежить від західних партнерів.

За словами Жданова, якщо Україні дадуть необхідну кількість озброєнь, то далі мова піде про корінний перелом у війні, про контрнаступ, вихід на кордони 1991 року і підписання договору про співіснування з РФ.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж вважає, що перелом у війні в Україні може наступити в період з кінця серпня до середини вересня. Збройні Сили України проведуть контрнаступ, який дасть можливість звільнити території.

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